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Посетителя ресторана в Москве обокрали на два миллиона

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Вечером 7 октября в ресторане на Бирюлевской улице на юге Москвы злоумышленники похитили оставленные без присмотра ювелирные изделия, передает ТАСС. Жертвой кражи стал генеральный директор одной из коммерческих фирм. Размер материального ущерба оценивается в два миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

8 октября 2017, 09:58

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