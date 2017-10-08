Посетителя ресторана в Москве обокрали на два миллиона

Вечером 7 октября в ресторане на Бирюлевской улице на юге Москвы злоумышленники похитили оставленные без присмотра ювелирные изделия, передает ТАСС. Жертвой кражи стал генеральный директор одной из коммерческих фирм. Размер материального ущерба оценивается в два миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.