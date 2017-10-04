На красной ветке московского метро случилось ЧП

В Москве на участке Сокольнической линии метро, между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского", остановлено движение поездов. Сбой случился из-за происшествия с пассажиром.
"Просим пользоваться другими линиями, Московским центральным кольцом и наземным транспортом", – сообщили в пресс-службе столичной подземки. Информация о происшествии уточняется.
18:44 Сокольническая линия. Движение на северном участке восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 4 октября 2017 г.
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