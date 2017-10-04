В Москве нашли тело девушки и отрубленную голову мужчины

В лесу в районе Коньково на юго-западе Москвы были найдены обезображенное тело девушки и отрезанная мужская голова, передает РЕН ТВ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.
В Москве обнаружено тело девушки и отрезанная голова мужчины https://t.co/52I8etRPTs pic.twitter.com/cQJLtY2Jqe— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 4 октября 2017 г.
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