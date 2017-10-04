У супермаркета в Москве нашли отрезанные ноги

За супермаркетом на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы прохожие обнаружили две отрезанные человеческие ноги, пишет "Газета.ru". Официальный представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова отметила, что правоохранительные органы проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, конечности принадлежали мужчине.

