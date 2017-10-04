На Рублевке у сына миллиардера украли часы за два миллиона

Грабители проникли в особняк российского бизнесмена Максима Блажко в Барвихе, неподалеку от Рублево-Успенского шоссе, через окно, передает Life.ru. Злоумышленники похитили ювелирные часы Rolex стоимостью два миллиона рублей, принадлежащие сыну бизнесмена. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев, ведется поиск подозреваемых.

Отметим, что Максим Блажко оценивает свои долги перед кредиторами в 60 миллиардов рублей. В июле 2017 года его компания "Ривер Тауэр" была признана банкротом. В сентябре та же участь постигла "Нордстар Тауэр". Своего главного строительного бизнеса – компании "Дон-строй" – предприниматель лишился еще в 2009 году. До этого он входил в число богатейших бизнесменов России.