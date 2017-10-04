В Париже прогремел взрыв

Утром 4 октября неподалеку от здания военной миссии Иордании взорвался мотоцикл, передает Life.ru. Сотрудники представительства королевства не пострадали.
Взрывной волной были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Место ЧП оцеплено, ведется расследование.
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