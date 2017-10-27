В Москве загорелся лакокрасочный цех

В здании лакокрасочного цеха на Кантемировской улице на юге Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Из помещения эвакуированы 300 человек.

Пожару присвоен второй уровень сложности, к месту ЧП выдвинулись дополнительные расчеты. Работа по ликвидации огня осложняется отсутствием воды в ближайших к зданию гидрантах.