В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона

На Медынской улице в столице трое неизвестных напали на водителя ВАЗ‐2115. Злоумышленники избили мужчину и отобрали у него сумку с двумя миллионами рублей, передает "360".
По предварительным данным, нападавшие были вооружены пистолетами. Преступники скрылись на Opel Vectra. Пострадавшему потребовалась помощь медиков – у него диагностирована травма головы.
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