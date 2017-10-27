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В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона

прочитано 457 раз

На Медынской улице в столице трое неизвестных напали на водителя ВАЗ‐2115. Злоумышленники избили мужчину и отобрали у него сумку с двумя миллионами рублей, передает "360".

По предварительным данным, нападавшие были вооружены пистолетами. Преступники скрылись на Opel Vectra. Пострадавшему потребовалась помощь медиков – у него диагностирована травма головы.

27 октября 2017, 11:41

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