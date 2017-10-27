В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб

В подмосковной Балашихе в квартире многоэтажки обнаружена лаборатория по созданию самодельных взрывных устройств. Одну из бомб взрывотехникам придется обезвредить прямо в доме, передает Life.ru со ссылкой на Mash.

Лабораторию раскрыли случайно: мужчина получил сильный ожог, когда готовил компоненты для взрывного устройства. Он обратился к медикам, а те, увидев подозрительную травму, позвонили в полицию.