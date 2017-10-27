Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух бензовозов. Один из автомобилей был наполнен соляркой. Машины столкнулись на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, передает "360".

По предварительным данным, один водитель выезжал из ворот, но другой его не пропустил. Розлива нефтепродуктов удалось избежать. В результате ДТП никто не пострадал.