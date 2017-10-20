Детская игра стала рассадником педофилов

Австралийские родители разоблачили масштабное сообщество растлителей малолетних. Злоумышленники находили потенциальных жертв в пространстве крупнейшей в мире игровой платформы Roblox.

Онлайн-вселенная непрерывно пополняется новыми участниками. В ней – более 15 миллионов пользовательских игр, и каждая является отдельным миром, в которой ежемесячно участвуют 48 миллионов человек.

Проект, прославившийся как "новый Minecraft", уже прозвали "шлюзом педофила". Все игроки могут общаться друг с другом в группах, чатах и через личные сообщения. Именно по этой цепочке злоумышленники добирались до несовершеннолетних и атаковывали их непристойными сообщениями и предложениями сексуального характера, передает портал News.com.au.

Австралийские родители разоблачили педофилов. Прежде чем проверить переписки, они заметили, что лексика их отпрысков пополнилась вульгарными выражениями, не свойственными возрасту. Несколько детей признались, что научились этому от взрослых игроков платформы.

В свою очередь представитель Roblox Брайан Джаке заявил, что безопасность сообщества является "главным приоритетом" компании. По его словам, системой предусмотрены установка родительского контроля, "возраста видимости", отключение чата и ограничение использования некоторых слов в беседах с детьми младше 13 лет.

Однако власти Австралии рекомендуют родителям все же настраивать игру вручную, а также делать скриншоты подозрительных переписок и профилей пользователей, прежде чем блокировать их, и затем связываться с полицией.