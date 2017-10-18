В центре Харькова внедорожник протаранил толпу

Вечером 18 октября в центре Харькова произошло смертельное ДТП. Неизвестный на внедорожнике протаранил толпу прохожих.

В результате происшествия погибли пять человек, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Водитель задержан, сообщила пресс-служба местной полиции в социальной сети Facebook.