В США неизвестный обстрелял сотрудников бизнес-парка

В бизнес-парке Эммортон в штате Мэриленд (США) произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по прохожим.
Информацию о нападении подтвердили в местной полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие. Правоохранители просят местных жителей не приближаться к месту происшествия, передает "Газета.ru".
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