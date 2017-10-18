В США неизвестный обстрелял сотрудников бизнес-парка

В бизнес-парке Эммортон в штате Мэриленд (США) произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по прохожим.

Информацию о нападении подтвердили в местной полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие. Правоохранители просят местных жителей не приближаться к месту происшествия, передает "Газета.ru".