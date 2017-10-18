Из ТЦ на Рублевском шоссе стащили банкомат

В ночь на 18 октября из торгового центра "Западный" на Рублевском шоссе четыре человека вынесли банкомат Московского кредитного банка, передает телеканал "360". Устройство стояло на первом этаже центра, который был открыт круглосуточно. Сообщается, что похитители были в темной одежде, их лица скрывали капюшоны, а также маски или шарфы. Они похитили банкомат, погрузили его в автомобиль BMW и спокойно отправились по Рублевскому шоссе в сторону МКАД. Сумма ущерба устанавливается.