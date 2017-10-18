Умер актер Дмитрий Марьянов Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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В Москве школьница упала с моста после ссоры с учителем

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Вечером 17 октября на спасательную станцию поступил сигнал о падении человека с Крымского моста в Москву-реку, передает "Московский Комсомолец". Из воды спасатели достали 17-летнюю девушку. Одиннадцатиклассница рассказала, что утром поссорилась с учителем. После уроков она доехала до центра Москвы, там упала с моста. Девушку госпитализировали.

18 октября 2017, 09:50

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