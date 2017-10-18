В Москве школьница упала с моста после ссоры с учителем

Вечером 17 октября на спасательную станцию поступил сигнал о падении человека с Крымского моста в Москву-реку, передает "Московский Комсомолец". Из воды спасатели достали 17-летнюю девушку. Одиннадцатиклассница рассказала, что утром поссорилась с учителем. После уроков она доехала до центра Москвы, там упала с моста. Девушку госпитализировали.