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Москвичка стала жертвой аномальных морозов
Тело москвички с признаками переохлаждения было обнаружено возле рефрижераторной площадки у дома на Ярославском шоссе, сообщает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Вероятно, она пыталась согреться.
По факту гибели женщины проводится проверка. Следователи устанавливают подробности трагедии.
Всего за прошедшие сутки от морозов пострадали 35 человек: четверо – от переохлаждения, трое – от гололеда, 28 получили обморожение. За двое суток из-за 30-градусных температур пострадали более сотни человек.
Напомним, что Рождественская ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже 29 градусов, а 8 января из-за холода в аэропортах были задержаны сотни рейсов.
В связи с аномальными морозами синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности. Специалисты порекомендовали москвичам и гостям столицы воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а чтобы избежать переохлаждения или обморожения – надевать теплую одежду и обувь.
Водителям посоветовали отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. По прогнозам синоптиков, потепление придет в город днем 9 января – термометр покажет -17...-19.
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