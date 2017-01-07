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Когда москвичам ждать прихода тепла

Фото: GLOBAL LOOK press
Синоптики обещают, что уже начиная с 8 января в столичном регионе начнется потепление. Впрочем, процесс, по оценкам специалистов, только начался.
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Согласно комментариям специалиста центра погоды "Фобос", рекордные рождественские морозы в столичном регионе наметят пути к постепенному отступлению уже 8 января. Впрочем, ждать скорого потепления не приходится.

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"Ясная морозная погода пока сохранится в Подмосковье и в северных областях региона. На юге – морозы "отпустят", пройдут небольшие снегопады", – заметил метеоролог. Однако температура по-прежнему будет находиться на 13-20 градусов ниже климатической нормы для первой декады января.

Также специалисты "Фобоса" отмечают, что на фоне рекордных морозов в Дмитровском районе Московской области было зафиксировано редкое и красивое оптическое явление – гало или "зимняя радуга". Лучи восходящего солнца, преломляясь в ледяных кристаллах перистых облаков, создают светящееся обрамление для солнца.

В некоторых случаях гало создает эффект трех солнц, одновременно взошедших над горизонтом. Зимнюю радугу засняли очевидцы. Температура воздуха на момент съемки составляла 33 градуса мороза.

Отметим, ранее синоптики рассказывали, что нынешняя рождественская ночь стала самой холодной за весь XXI век. Рекордное падение температуры воздуха под Рождество было зафиксировано в столице в 1891 году – тогда температура воздуха в городе опустилась до 34,8 градуса мороза.


Автор: Геннадий Куприянов7 января 2017, 15:16

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