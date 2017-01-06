Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах

В выходные в Москве ожидается аномальное похолодание. Столбики столичных термометров опустятся до минус 35 градусов.

"С 22:00 7 января до 10:00 8 января и с 22:00 8 января до 10:00 9 января в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до минус 35 градусов", – сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели советуют москвичам и гостям столицы воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а чтобы избежать переохлаждения или обморожения – надевать теплую одежду и обувь. Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.

В МЧС напомнили, что при низких температурах возможно увеличение пожаров, роста числа аварий на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города. "Это может привести к нарушению жизнедеятельности населения и приостановке работы промышленных предприятий", – отметили в министерстве.

На участках федеральных трасс в Подмосковье уже начали работу пять мобильных пунктов обогрева. Там водители могут выпить горячего чаю и при необходимости получить медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе зампреда регионального правительства, пункты расположены на трассах М-1 "Беларусь" в Можайском районе, М-4 "Дон" в городском округе Домодедово, М-7 "Волга" в Орехово-Зуеве, М-9 "Балтия" в Волоколамском районе и М-10 "Россия" в Клинском районе.

Мобильные пункты обогрева представляют собой палатки или автобусы, оборудованные обогревательными приборами. При ухудшении погодных условий будут задействованы стационарные пункты обогрева.

Как писали Dni.Ru, накануне Москва пережила самую холодную ночь года. Десять жителей столицы были госпитализированы с обморожениями разной степени, а ещё один – с переохлаждением. Среди пострадавших 12-летняя девочка, она получила обморожение пальцев.