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Происшествия

"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец

Сотрудникам столичной полиции удалось идентифицировать молодых людей, снявших на видео стрельбу
Происшествия

Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы

Несколько друзей засняли и выложили в Сеть видео, как один из них стреляет из автомата
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Пятница 6 января
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Происшествия

Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве

Фото: vk.com/mospolice
Столичные полицейские проверяют владельца ресторана "Лимассол" Вадима Морозова после публикации в Сети ролика со автоматной стрельбой в центре Москвы. По данным стражей порядка, Морозов может быть причастен к данному инциденту.
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Как сообщает Life.ru, два месяца назад ресторатор и два его друга были доставлены в отдел полиции как раз по подозрению в стрельбе в воздух – в автомобиле Морозова Infiniti QX56 нашли автоматическое оружие. Тогда на молодых людей пожаловались местные жители. "Приехавший наряд полиции обнаружил владельца авто Вадима Морозова и двоих его приятелей в подвыпившем состоянии. На земле были найдены гильзы, а в багажнике – автоматическое оружие. Задержанные отрицали факт стрельбы", – поделился подробностями представитель полиции. 

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Известно, что Вадим Морозов является владельцем ресторана "Лимассол" на Бауманской улице. Сейчас его причастность к инциденту проверяется. Сам бизнесмен, в свою очередь, уже подчеркнул,  что к данному видео он не имеет никакого отношения, а запечатленных в ролике людей он не знает. 

Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". На записи видно, как молодой человек стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.

Интересно, что не успела полиция разыскать вышеуказанного видео,, как в Сети всплыл новый скандальный ролик от так называемых мажоров. Теперь под прицелом общественности оказались несколько молодых людей, устроивших "покатушки" на Тверской улице в столице.  

На записи, сделанной с пассажирского сидения импортного автомобиля, видно, как машина мчится в районе станции метро "Маяковская". Иномарка то и дело скачет из ряда в ряд. Мужской голос, принадлежащий оператору, выбирает потенциальную жертву и советует водителю: "Вон за этим тормози! Давай его!". На это водитель говорит: "Давай, доставай автомат! Ты что, всю обойму уже спустил?". К счастью, оружие оказалось игрушечным.

При этом в Сети утверждают, что видео было снято в ночь с 5 на 6 января и впервые появилось в аккаунте Instagram небезызвестного Руслана Шамсуарова, сына вице-президента "ЛУКойла". Обстоятельства инцидента устанавливаются. 

Автор: Виталий Петров6 января 2017, 15:07

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