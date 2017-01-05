За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп

Родственники пропавшей в Санкт-Петербурге девочки показали переписку с вымогателями. При этом мама ребенка утверждает, что дочь была как под гипнозом.

В конце декабря 16-летняя девочка неожиданно исчезла из Областной детской клинической больницы Санкт-Петербурга. Камеры наружного видеонаблюдения не зафиксировали, как подросток выходит из лечебного учреждения.

Спустя некоторое время с родственниками ребенка через соцсети связались вымогатели. Предполагаемые похитители потребовали за несовершеннолетнюю 50 тысяч рублей. При этом в качестве аванса выставили счет на 15 тысяч рублей. Такую сумму определили за долг, который якобы не отдала похищенная. Переписку с родными вели люди с нескольких аккаунтов.



Как сообщает Life.ru, злоумышленники настаивают, чтобы родных прекратить поиски девочки, чтобы "не создавать проблем". В просьбе поговорить по телефону с ребенком они категорически отказывают.

На данный момент известно, что незадолго до исчезновения девочка начала удалять личную информацию со своей страницы в социальных сетях. Об этом рассказала мать подростка, проживающая в поселке Шугозеро Тихвинского района.

"У моей дочери не было никаких замечаний, в школьное время она в девять часов вечера всегда была дома, летом даже спрашивала, можно ли подольше задержаться. Я никогда не слышала, чтобы она общалась с питерскими", — отметила женщина.

По ее словам, перед пропажей к ребенку, ожидающему операцию в Областной детской клинической больнице, приезжала бабушка. Виктория показывала на планшете фотографию своей новой знакомой, которая якобы должна скоро ее навестить. "Но ни имени, ни фамилии подруги мы не знаем. По палате тоже никто не знает ничего. При этом резко дочь начала уничтожать страницу, удалять информацию из соцсетей, как под гипнозом", — рассказала Тимофеева.

В социальных сетях тем временем активисты подключились к розыску девочки. Объявления о ее пропаже разместили в профильных группах. Согласно приметам, рост девушки 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы до плеч, вьющиеся, темно-русые.

