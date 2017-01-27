Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи

Сотрудник ДПС Алексей Коняев, отважно нырнувший в ледяную воду за тонущей автоледи, рассказал подробности случившегося. По признанию полицейского, во время спасения девушки он даже не думал, что рискует собственной жизнью.

По словам Коняева, в тот вечер он патрулировал территорию в районе Саввинской набережной и обратил внимание на толпу людей, стоящих у разбитого ограждения. Подъехав, полицейский увидел тонущий в Москве-реке автомобиль и девушку, которая пытается выбраться.

"Сразу позвонили в дежурную часть, вызвали скорую, и было принято решение спуститься на помощь и попробовать спасти людей", – цитирует Коняева Life.ru. Вместе с водителями полицейский спустился в воду на страховочном тросе и куском льдины разбил стекло машины.

Риск, может, и был, но мы были опоясаны страховочными тросами, надо было спасать человека – уже не думали о том, что может случиться", – добавил сотрудник ДПС. По словам Коняева, автоледи находилась в шоковом состоянии, но все же смогла сообщить, что в машине была одна. После осмотра медиков девушка была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что автомобиль Subaru Forester упал в Москву-реку, потеряв управление после столкновения с другой иномаркой. За рулем машины оказалась девушка. К счастью, дежуривший неподалеку сотрудник ДПС быстро среагировал и прыгнул за тонущей.

