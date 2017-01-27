На кадрах видно, как мужчина набрасывается на пассажиров
Прохожий, который помог полицейскому вытащить девушку из воды, рассказал подробности инцидента
Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
По словам Коняева, в тот вечер он патрулировал территорию в районе Саввинской набережной и обратил внимание на толпу людей, стоящих у разбитого ограждения. Подъехав, полицейский увидел тонущий в Москве-реке автомобиль и девушку, которая пытается выбраться.
"Сразу позвонили в дежурную часть, вызвали скорую, и было принято решение спуститься на помощь и попробовать спасти людей", – цитирует Коняева Life.ru. Вместе с водителями полицейский спустился в воду на страховочном тросе и куском льдины разбил стекло машины.
Риск, может, и был, но мы были опоясаны страховочными тросами, надо было спасать человека – уже не думали о том, что может случиться", – добавил сотрудник ДПС. По словам Коняева, автоледи находилась в шоковом состоянии, но все же смогла сообщить, что в машине была одна. После осмотра медиков девушка была отпущена домой.
Ранее сообщалось, что автомобиль Subaru Forester упал в Москву-реку, потеряв управление после столкновения с другой иномаркой. За рулем машины оказалась девушка. К счастью, дежуривший неподалеку сотрудник ДПС быстро среагировал и прыгнул за тонущей.
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