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Полицейский пострадал при спасении тонущей москвички

Фото: GLOBAL LOOK press/Wei Jianshun
Полицейский вытащил автоледи из автомобиля, упавшего в реку на Савинской набережной в центре Москвы. После этого страж порядка был срочно госпитализирован с обморожением рук.
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ДТП на Савинской набережной могло закончится смертельным исходом, если бы не своевременная реакция полиции и очевидцев. Автомобиль Subaru Forester, за рулем которого была девушка, столкнулся Land Rover, после чего пробил ограждение набережной и упал в Москва-реку.

К счастью, на помощь пострадавшей сразу же бросился дежуривший неподалеку полицейский. Нырнув в ледяную воду, мужчина пробил стекло автомобиля и успел вытащить девушку до того, как он полностью ушел под воду, передает Life.ru.

Позже случайне прохожие помогли полицейскому и автоледи выбраться из воды. Прибывшие на место ДТП медики настояли на срочной госпитализации стража порядка, который получил обморожение рук. Автоледи также была отправлена в больницу.   

Автор: Светлана Сидорчук27 января 2017, 08:42

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