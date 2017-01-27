Равнодушие толпы отняло жизнь у выходца из Африки
Мальчик нанес извращенцу удар по гениталиям
Полицейский пострадал при спасении тонущей москвички
ДТП на Савинской набережной могло закончится смертельным исходом, если бы не своевременная реакция полиции и очевидцев. Автомобиль Subaru Forester, за рулем которого была девушка, столкнулся Land Rover, после чего пробил ограждение набережной и упал в Москва-реку.
К счастью, на помощь пострадавшей сразу же бросился дежуривший неподалеку полицейский. Нырнув в ледяную воду, мужчина пробил стекло автомобиля и успел вытащить девушку до того, как он полностью ушел под воду, передает Life.ru.
Позже случайне прохожие помогли полицейскому и автоледи выбраться из воды. Прибывшие на место ДТП медики настояли на срочной госпитализации стража порядка, который получил обморожение рук. Автоледи также была отправлена в больницу.
Малышка Эва-Влада помогает актеру пережить удары судьбы
Президент США готовит жесткие меры по отношению к главе украинского государства
Открытое письмо продюсера об участии в программе "Пусть говорят"
В интернет попал снимок, насмешивший комментаторов