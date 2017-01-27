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Утопающая в Москве-реке автоледи визжала под водой
Инцидент произошел в столице, в районе Савинской и Ростовской набережных. Как рассказал Мурат Шомахов, в момент аварии он просто проезжал мимо и понял, что времени на раздумье нет.
"Она под водой была уже, она худая. Там сзади сломали стекло. Сотрудник (ДПС) тоже спустился, и вместе вытащили. Смотрю, девушка орет, визжит, плавает", – цитирует водителя РЕН ТВ.
По словам Мурата, он сразу же хотел прыгнуть в воду за автоледи, однако полицейский его остановил. "Он (сотрудник ДПС) сказал: "Ты молодой, давай я прыгну". Я трос потянул, а он прыгал. Вдвоем достали ее", – вспоминает он.
По словам мужчины, заметив в автомобиле детское кресло, он подумал, что там еще и ребенок был. Однако, к счастью, автоледи находилась в салоне одна.
Тем временем стало известно, что руководство МВД России намерено наградить своего сотрудника, капитана полиции Алексея Коняева за спасение жизни автоледи, пишет Life.ru. "Автоинспектор Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю автоледи из салона", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отметим, что первоначально, после появления информации о спасении тонущей девушки, возникла некоторая путаница: кто именно оказался ее спасителем. Сначала сообщалось, что героический поступок совершил сотрудник МЧС. Об этом писало агентство городских новостей "Москва".
Однако позже выяснилось, что автоледи вытащил из ледяной воды полицейский. В МВД уточнили, что спасатели МЧС прибыли на место происшествия позже, чем сотрудник ДПС.
Ранее сообщалось, что автомобиль Subaru Forester упал в Москву-реку, потеряв управление после столкновения с другой иномаркой. За рулем машины оказалась девушка.
К счастью, дежуривший неподалеку сотрудник ДПС быстро среагировал и прыгнул за тонущей. После инцидента девушка и полицейский были госпитализированы.
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