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Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди. Для этого прилагаются все возможные усилия.
Спасенные карабинерами из-под снежного завала щенки родились в декабре 2016 года у мареммо-абруццких овчарок Нувола (Облако) и Лупо (Волк), которые были своеобразными талисманами отеля Rigopiano, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В день трагедии животные бесследно исчезли, но уже 20 января появились неподалеку от отеля – около дома работницы гостиничного бара Мартины Росси. Женщина сообщила об этом, надеясь, что кроме собак в гостинице могли выжить и люди.
Выяснилось, что диспетчеры итальянских экстренных служб проигнорировали первые сообщения о сходе лавины на горный отель, сообщает Rai News. Управляющий гостиницы за несколько часов до трагедии отправил электронное письмо, написав об угрожающей обстановке. В этой связи управляющий просил оказать экстренную помощь и эвакуировать постояльцев.
Le immagini dall'elicottero della #PoliziadiStato che sorvola l'hotel di #Rigopiano sommerso dalla neve pic.twitter.com/ntmQU0CUJA— Polizia di Stato (@poliziadistato) 19 января 2017 г.
Напомним, ЧП произошло вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших и тела шестерых погибших. Еще 23 постояльца и сотрудника гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.
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