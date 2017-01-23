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Происшествия

Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

Фото: GLOBAL LOOK press/Ropi
Поисково-спасательная операция в горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла мощная снежная лавина, продолжается. Спасатели 23 января извлекли из-под снежных завалов троих щенков.
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Эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди. Для этого прилагаются все возможные усилия.

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Спасенные карабинерами из-под снежного завала щенки родились в декабре 2016 года у мареммо-абруццких овчарок Нувола (Облако) и Лупо (Волк), которые были своеобразными талисманами отеля Rigopiano, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В день трагедии животные бесследно исчезли, но уже 20 января появились неподалеку от отеля – около дома работницы гостиничного бара Мартины Росси. Женщина сообщила об этом, надеясь, что кроме собак в гостинице могли выжить и люди.

Выяснилось, что диспетчеры итальянских экстренных служб проигнорировали первые сообщения о сходе лавины на горный отель, сообщает Rai News. Управляющий гостиницы за несколько часов до трагедии отправил электронное письмо, написав об угрожающей обстановке. В этой связи управляющий просил оказать экстренную помощь и эвакуировать постояльцев.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших и тела шестерых погибших. Еще 23 постояльца и сотрудника гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.

Автор: Людмила Фоканова23 января 2017, 22:00

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