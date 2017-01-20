Личность нападавшего устанавливается
Грабители расправились с Лоалвой Браз, оказавшей им сопротивление
"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках
На кадрах видно, что инкассатор убегает с места происшествия. Его преследует грабитель. Причем одет злоумышленник странно – на нем длинный черный плащ, напоминающий наряд известного супергероя из комиксов Бэтмена, сообщает Life.ru.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный напал на инкассаторов. Злоумышленник несколько раз выстрелил из ружья в сотрудника ЧОПа. В результате инцидента один из охранников скончался. Второму же удалось сбежать от злоумышленника, прихватив мешок с деньгами.
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