"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках

Выяснились новые подробности вооруженного нападения на инкассаторов в подмосковных Химках. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, грабитель в длинном черном плаще еще некоторое время преследовал выжившего сотрудника ЧОПа.

На кадрах видно, что инкассатор убегает с места происшествия. Его преследует грабитель. Причем одет злоумышленник странно – на нем длинный черный плащ, напоминающий наряд известного супергероя из комиксов Бэтмена, сообщает Life.ru.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный напал на инкассаторов. Злоумышленник несколько раз выстрелил из ружья в сотрудника ЧОПа. В результате инцидента один из охранников скончался. Второму же удалось сбежать от злоумышленника, прихватив мешок с деньгами.