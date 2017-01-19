Российская модель трагически погибла на аттракционе

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном из китайских парков аттракционов. Девушка не справилась с управлением и врезалась в стену.

Позже стало известно, что Марина Яблочкина сломала шейный позвонок, сообщает Life.ru. Вместо того, чтобы удерживать пострадавшую в лежачем положении до приезда скорой помощи, желающие помочь пытались ее посадить. В результате этих действий модель скончалась, рассказала ее сестра Светлана.

Отметим, что 18 января Марине Яблочкиной исполнилось 28 лет. На своем последнем видео в социальной сети Instagram она задувает свечи на праздничном торте.

С днём рождения меня!!!�� Видео опубликовано Яблочкина Марина (@apple_malina) Янв 17 2017 в 7:27 PST

Родственники погибшей собирают деньги на транспортировку тела в Россию. Смерть модели наступила не на рабочем месте, поэтому не считается страховым случаем и не покрывается ее страховкой. В связи с этим близкие Марины обратились за материальной помощью к пользователям социальных сетей.

Фото опубликовано Яблочкина Марина (@apple_malina) Янв 8 2017 в 2:58 PST

Модель окончила Алтайскую академию культуры и искусств. На протяжении шести лет работала в Китае в шоу-балете в одном из клубов. К Новому году девушка планировала вернуться на родину.