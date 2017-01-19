Российская модель трагически погибла на аттракционе

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Позже стало известно, что Марина Яблочкина сломала шейный позвонок, сообщает Life.ru. Вместо того, чтобы удерживать пострадавшую в лежачем положении до приезда скорой помощи, желающие помочь пытались ее посадить. В результате этих действий модель скончалась, рассказала ее сестра Светлана.
Отметим, что 18 января Марине Яблочкиной исполнилось 28 лет. На своем последнем видео в социальной сети Instagram она задувает свечи на праздничном торте.
Родственники погибшей собирают деньги на транспортировку тела в Россию. Смерть модели наступила не на рабочем месте, поэтому не считается страховым случаем и не покрывается ее страховкой. В связи с этим близкие Марины обратились за материальной помощью к пользователям социальных сетей.
Модель окончила Алтайскую академию культуры и искусств. На протяжении шести лет работала в Китае в шоу-балете в одном из клубов. К Новому году девушка планировала вернуться на родину.
Это был шестой Новый год в Китае,����шестой!��Как быстро летит время! Следующий год буду встречать дома, в России����где снег❄️, запах ��ели и предновогодняя суета!��������������#зима#2017#китай#china#happynewyear#malina#kate#Linyi#FENA#рисовыеморды#приключениявкитае#родинаматьждёт#новыйгод#новаяжизнь#всёчтонеделается#всёделаетсяклучшему#всемсчастья#
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