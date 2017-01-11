Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов

Неизвестные ограбили отделение "Булгарбанка" на Пятницкой улице в Москве. Предположительно, преступление произошло в период с 31 декабря по 10 января.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, в полицию Москвы обратилась замруководителя офиса "Булгарбанка" с заявлением о краже. Точная дата преступления неизвестна, но по предварительной информации, оно могло произойти в период новогодних праздников.

Злоумышленники пробрались в хранилище кредитной организации и совершил кражу в размере 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. В столичном главке МВД подтвердили информацию об ограблении банка. При этом, его название не уточнили. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Другое крупное хищение денег из банка произошло в августе прошлого года на северо-востоке Москвы. Неизвестный ворвался в отеление кредитной организации на улице Яблочкова и, угрожая предметом, похожим на оружие, связал сотрудников кредитного учреждения. После этого злоумышленник похитил 21 миллион рублей и скрылся.