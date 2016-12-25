Тела жертв Ту-154 засосало в фюзеляж

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна.

"По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров", — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружен ряд фрагментов тел погибших, многие из которых могут быть опознаны. "Но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда они будут готовы для транспортировки в Москву", – цитирует ТАСС министра.

Соколов также добавил: "Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их будут искать с помощью радиолокаторов". А дальнейшее проведение спасательной операции будет координировать МЧС. "К этим работам будут привлечены силы и средства Минобороны, пограничных служб при необходимости, Росавиации, Росморречфлота", – заявил глава Минтранса.

В настоящее время поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. "Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. На аэродромах Адлера в постоянной готовности находятся четыре Ил-76 военно-транспортной авиации", – сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге. Он отметил, что в район поиска прибудут спасательные суда Черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров. Ранее сообщалось, что в поисковой операции в районе крушения самолета задействованы девять судов МЧС.

Как писали Dni.ru, утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолет Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от берега Сочи. По уточненным данным, на борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.