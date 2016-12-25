Судьба и мечты Доктора Лизы

На борту разбившегося Ту-154 находилась Елизавета Глинка. Эту информацию подтвердил глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Основательница и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Выпускница второго московского государственного мединститута имени Пирогова, она не колебалась с выбором специальности и в 1986 году начала работать детским врачом-реаниматологом. Позднее Елизавета Петровна вышла замуж и вместе с супругом эмигрировала в США. Именно там она получила второе образование по специальности "паллиативная медицина". И там же впервые увидела, как организована работа в местных хосписах, с каким теплом и вниманием в этих учреждениях относятся к "безнадежным" больным.

В конце 90-х она приезжает в Киев, где вскоре открывает первый на Украине хоспис. Долгие годы она трудится в хосписах при онкологическом центре. В 2007 году, в связи с болезнью матери, Доктор Лиза переезжает в Москву.

В том же году она открывает общественную организацию – благотворительный фонд "Справедливая помощь". Изо дня в день работает не только со смертельно больными людьми, но и помогает тем, кому в наше время никто помогать не хочет. Ведь в наше время мало кто находит в себе мужество остаться лицом к лицу с бездомными. С теми, кто оказался не в просто в сложной жизненной ситуации, а в настоящей беде.

Помощница Елизаветы Петровны Наталья Авилова рассказала, что была не в курсе того, что Глинка полетела в Сирию. "Я уверена, что ее сыновья не знали, что она летит в этот день в Сирию" – поделилась она. В Сирии Доктор Лиза должна была пробыть не более суток. Уже в понедельник она планировала быть на работе, в фонде "Милосердие".

Большую часть своей жизни она помогала обреченным – от просто бездомных до неизлечимо больных. Тем, кто оказался один на один со своей проблемой. С надвигающейся смертью. Неоднократно вывозила детей из Донбасса. "Мы гарантируем безопасность и здоровье детей, которые будут лечиться в Москве, но мы не знаем, что будет с семьями, которые остались здесь" – говорила Елизавета Петровна журналистам. В общей сложности Глинка занималась благотворительностью более 30 лет. С благотворительной миссией ездила в Югославию во время бомбежек НАТО.

Ну и ещё немного нас. pic.twitter.com/xYzKk6nrcA — Елизавета Глинка (@doctor_liza) 23 июня 2016 г.

"Зачем это вам?" – часто спрашивали ее окружающие. Довольно трудно понять, зачем состоявшемуся взрослому человеку с семьей и детьми каждый день смотреть в лицо смерти. Ответ на этот вопрос дала режиссер Елена Погребижская в своем документальном фильме "Доктор Лиза". "Кажется, я знаю – зачем" – говорит Елена во вступительной части киноленты.

"Если я вдруг окажусь на месте ее больных, на пороге смерти – мне будет важно только,чтобы не больно и не страшно. И я знаю, кому я позвоню. И если не смогу звонить,то попрошу кого-нибудь: Позовите Лизу"

Последнюю запись на своей странице в Facebook Елизавета Петровна сделала 21 декабря. Это был пост памяти матери ее близкой подруги и напарницы Веры. "До встречи, Вера!"– написала Доктор Лиза в конце своего поста. И эта ее последняя запись, к несчастью, оказалась пророческой.

В своем последнем публичном выступлении она призналась, что прекрасно осознает: каждая поездка в зону военных действий может оказаться последней. Друзья и коллеги Елизаветы Петровны скорбят. "Мама (Прим. Ред. – мама Нюты Федельмессер – Вера) сказала, что если как-то утром она проснётся и выяснит, что от рака больше никто не умирает, то она радостно уйдёт на пенсию, а вот если Лиза утром проснётся и поймёт, что горя в мире больше нет – то она просто не будет знать, как жить дальше... " – написала в социальных сетях Нюта Федельмессер.

Никогда не уверена в том,что мы вернемся назад живыми. Потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем говорю. Мы уверены в том, что добро,сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия.

Правозащитница с мировым именем, она со всеми разговаривала на равных. Будь-то бездомный, которого она обеспечивала едой или теплой одеждой (подопечные Доктора Лизы всегда говорили ей "Ты") или ребенок, на жизни которого все окружающие давно поставили крест. "Самое главное из прав человека – это право на жизнь" – не раз заявляла Елизавета Петровна в своих выступлениях. Летом этого года она отказалась от высокопоставленной должности ради продолжения своей миссии – спасения детей Донбасса.

В Донбасс она начала приезжать еще во время первых бомбежек – в июне-июле 2014 года. Местные жители, вне зависимости от своих политических взглядов, называли ее "Ангелом-хранителем Донбасса".

В последний раз она была на работе в минувшую пятницу. На столе все осталось нетронутым. Так, словно Доктор Лиза вот-вот вернется. Открытый блокнот, расписание встреч, поделки от подопечных детей. Елизавете Петровне Глинке было 54 года. У нее остались муж и трое детей, младший из которых – приемный. Коллеги и близкие до сих пор не желают верить в случившееся. "Пока мы считает ее пропавшей без вести" – пишут они в социальных сетях.

Почтить память Елизаветы Петровны и возложить цветы можно у здания фонда "Справедливая помощь". Адрес: ул. Пятницкая, дом 17/4 строение 1 (метро Новокузнецкая).

