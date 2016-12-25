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Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

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Олимпийский чемпион избежал смерти при крушении Ту-154

Антон Голоцуцков. Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Balashova
Знаменитый гимнаст Антон Голоцуцков должен был быть на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи. Об этом рассказала жена двукратного олимпийского чемпиона Вера Голоцуцкова.
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"В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном. Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь", – написала Голоцуцкова в Facebook. При этом она не уточнила, с какой целью именитый спортсмен собирался лететь в Сирию.

Как писали Dni.ru, Голоцуцков оказался не единственной знаменитостью, чудом избежавшим трагедии. Так, роковым рейсом должен был лететь народный артист России Иосиф Кобзон."14 числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова. – Прим. ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз", – поделился Кобзон. При этом он подчеркнул, что обещал поехать в Сирию в следующий раз. 

 Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, выживших нет. 

25 декабря 2016, 18:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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