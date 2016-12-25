Олимпийский чемпион избежал смерти при крушении Ту-154

Знаменитый гимнаст Антон Голоцуцков должен был быть на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи. Об этом рассказала жена двукратного олимпийского чемпиона Вера Голоцуцкова.

"В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном. Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь", – написала Голоцуцкова в Facebook. При этом она не уточнила, с какой целью именитый спортсмен собирался лететь в Сирию.

Сегодня команда ЦСКА участвовала во всероссийском географическом диктанте�� Я думаю мы его сдали на отлично))) @isinbaevayelena #мгу #голоцуцков #исинбаева #цска Фото опубликовано Голоцуцков Антон Сергеевич (@anton_golotsutskov) Ноя 20 2016 в 3:53 PST

Как писали Dni.ru, Голоцуцков оказался не единственной знаменитостью, чудом избежавшим трагедии. Так, роковым рейсом должен был лететь народный артист России Иосиф Кобзон."14 числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова. – Прим. ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз", – поделился Кобзон. При этом он подчеркнул, что обещал поехать в Сирию в следующий раз.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, выживших нет.

