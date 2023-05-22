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Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Время для действий! Вы ведь его ждали? Астрологический прогноз от Лилии Любимовой поможет принять верное решение.

Звезды услышали просьбы тех, кто замучился ждать, и выделили нам период, роскошный для активностей. Растущая Луна придает сил, а планеты в знаке основательного Тельца предлагают смотреть в сторону дел, связанных с деньгами, работой, бизнесом, недвижимостью. Все серьезно!

Особенно солидно в этом плане выглядит начало недели, когда на Меркурий и Луну влияет Сатурн. Четкость мышления, спокойствие, дисциплина, чувство ответственности помогут в решении задач. Так что понедельник выглядит самым подходящим днем для учебы, работы, составления и реализации планов.

В то же время поддержка Солнца обеспечит храбростью, адреналином, нужными для смелых поступков и мощных стартов. Если вы давно задумали начать новое дело, переехать, сменить работу, заявить о своем желании или правах, продумали каждое слово, но вам не хватало смелости, то вот он, ваш шанс!

Хотя не все так гладко, увы: благостную картину может подпортить упрямство и зашкаливающие эмоции. Так на нас будет влиять финальная битва двух мужских планет – Марса и Плутона. "Я" против "мы" или "они". Один против толпы. Желание против массы препятствий.

Импульсивность, вспыльчивость, ревность, протест, желание хлопнуть дверью или высказать то, что накипело, могут принести и радость освобождения, и потери из-за утраты контроля над собой.

Эта двойственность пары Марс-Плутон будет ощущаться всю неделю. Забудьте на время о том, чтобы дразнить вспыльчивых людей, ходить на свидания с незнакомцами, увеличивать нагрузку в спорте, посещать многолюдные мероприятия, пить алкоголь, обращаться в органы власти и порядка.

Мягким, милым и уютным будет только период с полудня вторника до 15-16 часов среды. Это время можно использовать для шопинга, посещения салонов красоты, походов в кино или театры, семейных мероприятий, душевного общения, флирта, прогулок.

Выходные под руководством хозяйственной и старательной Луны в Деве напомнят о недописанном реферате, данном маме обещании приехать помочь на даче, необходимости закупить продуктов или что-то отремонтировать. Для этих занятий суббота и воскресенье – просто рай: заниматься рутинами будет совсем не скучно!

Овен

Одна из самых напряженных недель года. Могут происходить судьбоносные события – особенно у тех, кто откладывал решение, не реагировал на вызовы или подсказки жизни. Им придется что-то менять в пожарном порядке. А в целом всем Овнам неделя поможет понять, насколько вы сильны и стрессоустойчивы.

Телец

Меркурий в вашем знаке силен и свободен, чего не скажешь о зажатом между Марсом и Плутоном Юпитере. Тем не менее, именно сейчас вы можете получить максимум из обстоятельств, в которых находитесь. Полагайтесь на логику, свои расчеты и интеллект. Обдумывайте каждое решение не опаздывайте.

Близнецы

Солнце в вашем знаке мощное, энергичное, горячее и нетерпеливое. Вас могут посещать желания формата "Вынь да положь" и очень быстро покидать самообладание. Придется останавливать себя, разбираться – это будет несложно и интересно. Старайтесь поменьше ездить на этой неделе, больше ходить пешком.

Рак

Вторник и среда – чудесное время, когда Луна будет идти по вашему знаку и встретится там с Венерой. Две женские планеты подарят комфорт и другие приятные ощущения, но вам будет трудно сопротивляться и бороться. Не принимайте никаких предложений, касающихся финансов, сейчас это может быть опасно.

Лев

Плутон в противоположном знаке может брать ваш Марс на слабо, но вы не поддавайтесь. Будьте себе на уме и делайте только то, что давно запланировали. Новые идеи и предложения должны пройти проверку временем. Обратите также внимание на партнерские / любовные отношения. Они сейчас уязвимы!

Дева

Продолжайте держать руку на пульсе в личных делах, берегите свои и чужие секреты. Эта неделя может показать, какие у вас проблемы со здоровьем, что изменить в образе жизни. Возможно, у вас станет резко меньше или больше нагрузки на работе и дома. Выходные созданы специально для вас, наслаждайтесь!

Весы

Публичные выступления, друзья, творческие проекты, дети, супруги и партнеры потребуют вашего внимания. Не все будет гладко, вам придется делать выбор и соглашаться с тем, что где-то у вас станет меньше, а где-то больше. Но в целом будет азартно и интересно, новые задачи помогут вам в чем-то разобраться.

Скорпион

Скорпионы меж двух огней. У вас появятся взаимоисключающие цели или задачи. Среди тех, кто на этой неделе уволится или подаст на развод, будет немало Скорпионов. Как бы там ни было, вы сможете получше узнать себя, почувствовать, в каком вы сейчас состоянии, чего хотите и что вам нужно в первую очередь.

Стрелец

Сделайте свое здоровье приоритетом, особенно если у вас есть лишний вес. Стрельцам точно не помешает вспомнить о диете, физических нагрузках и здоровом сне. Остается актуальной рекомендация не отправляться пока в поездки – как и на прошлой неделе, звезды советуют повременить с путешествиями.

Козерог

Вам по-прежнему стоит быть аккуратными с деньгами и не торопиться сближаться с новыми знакомыми. Форсировать финансовые дела тоже пока не надо. Если есть желание что-то делать, то бросьте силы на учебу, творчество, дела сердечные – в этих сферах все будет идти, как по маслу.

Водолей

Плутон в вашем знаке и Марс во Льве – два упрямца, которые не умеют уступать. Но кто-то обязательно выиграет или проиграет на этой неделе. Чтобы не нажить неприятностей, не надо упираться, ревновать, обманывать, пытаться переделать все дела сразу. В общем, избегайте крайностей, и неделя пройдет благополучно.

Рыбы

Держитесь подальше от механизмов, толпы и любых потенциальных опасностей – пока Марс и Плутон на ножах, от них можно ожидать травм, высокой температуры, несчастных случаев. Аккуратность, осознанность и отсутствие спешки – ваше все. Вторник, среда и выходные – прекрасное время для отдыха и ухода за собой.
22 мая 2023, 13:40
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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