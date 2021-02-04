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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фото: Дни.ру
Девам стоит остаться дома, Козерогам будет сложно сделать первый шаг, а Рыб лучше не злить. Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, советует беречь себя и не ходить гулять без шапки.
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Овен

Овнам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным чувствам и не игнорировать сильные эмоции. Постарайтесь не вступать в споры и не провоцировать конфликты, чтобы поберечь себя. В конце зимы Овны слишком нестабильны в эмоциональном плане, поэтому есть вероятность остаться у разбитого корыта все выше. Потерпите, скоро станет легче.

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Телец

Тельцам сегодня стоит поберечь нервы и финансы. День не подойдет для решения материальных проблем, лучше сразу отложите крупные покупки на до следующей недели. Также не стоит вступать в споры, избегайте конфликтов на работе. Самым мудрым решением для Тельцов станет вечер в кругу семьи – не торопитесь убегать по делам.

Близнецы

Близнецам стоит сегодня отказаться от работы в пользу решения домашних вопросов. Кажется, в последнее время вы упустили из внимания рутинные обязанности, и теперь они требуют вашего срочного внимания. Во второй половине четверга не стоит пытаться выяснить отношения с близкими – для Близнецов это будет неблагоприятное время. Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, советует держать язык за зубами.

Рак

Раки в этот четверг могут почувствовать, что здоровьем пора заняться всерьез. Вероятно, что сегодня могу обостриться старые болячки, и это не может вас не беспокоить. Во второй половине дня постарайтесь выйти из дома и прогуляться, кажется, вы уже давно не были на свежем воздухе. Также неплохо провести время наедине с собой и устроить себе свидание – поход в кино или посиделки с близким другом отлично подойдут для Раков.

Лев

Львам в этот четверг непросто настроиться на решение текущих задач. Возможно стоит отложить все дела, чтобы посвятить себя работе, от которой зависите не только вы. Во второй половине дня Львам лучше заняться собой и приятными домашними хлопотами, чтобы немного расслабиться и набраться сил. Также не стоит игнорировать свое здоровье – кажется, пора записаться к врачу.

Дева

В этот четверг Девам лучше остаться дома и не искушать судьбу, день обещает быть не из легких. Старайтесь свести к минимуму общение с малознакомыми людьми и теми, в ком вы сомневаетесь – возможно, вас хотят подсидеть. Вторую половину дня Девам лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе, это поможет собрать волю в кулак, чтобы наутро вновь отправиться в бой. Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, рекомендует устроить разгрузочный день.

Весы

Вероятно, сегодня Весам захочется все бросить и опустить руки, потому что вы уже устали от несправедливости мира. Не беспокойтесь, это временные чувства, которые нужно просто пережить. Лучше всего отвлечься: любимый фильм, горячий чай и разговор с близким другом точно сделают вечер Весов чуточку лучше. Постарайтесь не зацикливаться на проблеме!

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит сосредоточить все силы на работе. Под конец зимы у вас горят сроки по нескольким проектам, поэтому нужно собрать волю в кулак и успеть все вовремя. Четверг не даст Скорпионам расслабиться, несмотря на то, что сегодня вам жизненно необходим отдых. Не волнуйтесь, пятница обещает быть более спокойной, а там уже и выходные.

Стрельцы

Стрельцы сегодня, скорее всего, будут чувствовать себя максимально энергично. Отличный повод, чтобы заняться делами, которые вы откладывали последние несколько дней. Сегодня у Стрельцов есть шанс получить все, о чем так давно мечталось, главное, держаться подальше от чужаков и доверять интуиции. Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, рекомендует седлать удачу.

Козерог

Козерогам в этот четверг будет сложно сделать первый шаг, и неважно, к какой сфере вашей жизни он будет иметь отношение. Идеальный день сложится, если рядом окажется человек, готовый к ответственности и обязательствам больше, чем вы. Во второй половине дня Козерогам лучше всего остаться дома, пообщаться с семьей или уделить время саморазвитию.

Водолей

Сегодня Водолеи, вероятно, будут в романтическом настроении – легкий флирт, глупые шуточки, неловкие движения. В целом иногда можно себе позволить быть не каменным истуканом, а перышком, которое легко поддается на любые уговоры. Возможно, случайная встреча навсегда изменит жизнь Водолеев в этот день.

Рыбы

Рыб сегодня лучше не злить. Впрочем, как и в любой другой день – в пылу ссоры от вас не стоит ожидать ничего хорошего. Сегодня вам будет особенно сложно совладать с эмоциями, поэтому, возможно, отсидеться дома – идеальный вариант. Вечером у Рыб вряд ли появятся срочные дела или внеплановые встречи, так что можно с чистой совестью лечь спать пораньше. Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, рекомендует контролировать гнев.

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Автор: 4 февраля 2021, 00:10

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