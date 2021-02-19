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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/www.globallookpress.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Полный вперед! Вот она, неделя мечты для активных людей – наконец-то можно развить бурную деятельность! На небе – ни одной ретроградной планеты, а значит, движение вперед не встретит никакого сопротивления, кроме наших собственных страхов и сомнений, рассказала астролог Лилия Любимова.
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Для каких именно дел подходит эта короткая, но яркая рабочая неделя? В первую очередь, для новых: во-первых, Луна по-прежнему растет, и вторая декада лунного месяца – это уже про дела, а не про мечты и планы. Идеи пора воплощать!

Во-вторых, отвечающий за волю и действия Марс на этой неделе получает поддержку от мощного и влиятельного Плутона, а Солнце – от смелого Урана. Синергия Марса и Плутона придаст работоспособности и поможет сконцентрироваться, а союз солнечной и уранической энергии одарит вдохновением, смелостью, готовностью экспериментировать. Ну разве не идеальное сочетание?

В результате выиграют все серьезно настроенные на победу. Горокоп на неделю гласит: удача ждет тех, кто работает в интернете и IT-отрасли; в сферах новых технологий и науки; занимается социальными проектами. Многие сделают личные открытия либо захотят учиться. Кстати, для студентов и учеников это отличное время: и новый материал воспринимается легко, и "хвосты" доделать сил хватает.

Закончить самые важные этапы своих задумок желательно к субботе – полнолуние в Деве 27 февраля принесет совсем другое настроение. Последние дни календарной зимы-2021 лучше всего провести под девизом: "Долой хаос!" Подумайте, в какой сфере жизни у вас меньше всего порядка? Этим и займитесь.

Овен

Вы единственные в зодиаке, кто сейчас шагает не в ногу с тенденциями, поэтому читайте внимательно свой гороскоп на неделю. В то время как всем остальным звезды советуют начать действовать, вас они просят повременить. Ваше время близко, но оно еще не настало, продолжайте подготовку.

Телец

Достичь стабильности – ваша мечта, и на этой неделе вы можете осуществить часть своих планов, направленных на ее исполнение. Опирайтесь на друзей и коллектив – сейчас не время для Тельцов-одиночек. Ищите единомышленников, вдохновляйтесь групповыми проектами и старайтесь участвовать в них.

Близнецы

Карьерные высоты покорятся Близнецам. Больше других повезет тем, кто работает из дома, имеет покровителей в руководстве или способен генерить нечто оригинальное. Но и лишенным деловых амбиций тоже будет чему порадоваться: в учебе, судебных делах, дальних поездках все сложится прекрасно, утверждает гороскоп на неделю.

Рак

Можно ли пожалеть о том, что понедельник – нерабочий день? Можно, если вы Рак по гороскопу. Дело в том, что утро понедельника – чрезвычайно благоприятное время для вас. Обязательно используйте его для продвижения к своим целям, касающимся обучения, путешествий, переезда, саморазвития.

Лев

Гороскоп на неделю советует Львам сосредоточиться на главном и бить в одну точку. Так вы сможете серьезно продвинуться на пути к своей мечте всего за 6 дней. В конце недели вознаградите себя отдыхом и обязательно потратьте лично на себя ту сумму, которая кажется вам достойной.

Дева

Девам привычнее работать, чем отдыхать, и вот на этом вас и подловят звезды. Что еще, кроме работы, есть в вашей жизни? Сколько энергии вы вкладываете в родительство, дружбу, отношения, хобби? Полнолуние в вашем знаке 27 февраля поставит перед вами многие вопросы, и лучше ответить на них честно.

Весы

Весам, работающим с финансами, гороскоп на неделю сулит повышение в должности или более комфортные условия труда. Всем остальным будет сопутствовать удача в получении льгот, компенсаций, кредитов. Выходные лучше провести дома – вам не грех покопаться в прошлом, заглянуть в старые фотоальбомы.

Скорпион

Одинокие Скорпионы дождались праздника на своей улице: любовь, романтика, пылкие признания – всего этого у вас будет в избытке! Как и вдохновения у творческих натур, которые тоже получат от звезд на этой неделе очень щедрые дары. Еще одна пикантная деталь: в выходные высок шанс зачатия.

Стрелец

Семейный бизнес, недвижимость, строительство, земельные участки, покупки и продажи товаров для дома – вот примерный круг сфер, в которых будут особенно удачливы Стрельцы. А еще семейные торжества или тихие вечера на любимом диване – вы можете заново переоценить роль дома в своей жизни, гласит гороскоп на неделю.

Козерог

После довольно вязкого периода у Козерогов просто полет событий! Наслаждайтесь свободой и пробуйте все, что считаете нужным. На этой неделе вы узнаете много нового, будете активно общаться в интернете. В выходные сходите в храм, библиотеку, поработайте волонтером – это вас вдохновит.

Водолей

Планеты все еще наводняют ваш знак, хотя их и стало меньше. Так что вам некогда скучать и возможно, недостаточно энергии для осуществления грандиозных планов. Просто держите их в голове, занимаясь банальной текучкой. Совет от гороскопа на неделю: если у вас есть долги, постарайтесь раздать их к полнолунию.

Рыбы

Солнце и Венера в вашем знаке призывают во всем видеть новые возможности и быть открытыми для общения – эта немудреная стратегия удивит вас своей эффективностью. Рыбы – писатели, блогеры, журналисты будут продуктивны и порадуют своих читателей. Ближе к субботе уделите особое внимание здоровью.

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19 февраля 2021, 21:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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