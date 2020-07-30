Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года

Эта неделя обещает быть жаркой, и не только в плане погоды. Нас ожидают споры, дебаты, конфликты и попытки доказать свою правоту любой ценой, что определенно заставит многих погорячиться. А виной всему – огненный Марс, который находясь в воинственном знаке Овна, соединится с Черной Луной.

"Черная Луна отвечает за качества, которые мы бы не хотели демонстрировать миру – за них нам может быть стыдно, – пояснила астролог Лилия Любимова. – Это та самая теневая сторона, черный ящик, где каждый хранит свои плохие привычки и наклонности. Только представьте, что может случиться, когда всю эту гремучую смесь активизирует бог войны Марс".

Может быть много конфликтов, разговоров на повышенных тонах и даже драк. Ведь не все люди будут способны и согласны сдерживать себя. Поэтому стоит быть очень осторожными при общении с возбужденными, нервными или расстроенными окружающими – кто знает, на какие поступки их подтолкнут планеты?

Находите в себе силы для того, чтобы сохранять мир, разряжать обстановку, сглаживать острые углы в отношениях. При желании это точно получится, потому что наш ум будет способен к поискам компромисса – Меркурий, отвечающий за мышление, будет в прекрасном аспекте с планетой дипломатии Хироном. Каким бы мощным ни был минус, на него всегда найдется плюс.

Овен

Овны будут на передовой всех баталий этой недели. Вам будет труднее сдерживаться, и в какие-то моменты вы рискуете даже утратить контроль над собой. Поэтому лучше отменить любые мероприятия, которые могут вызвать конфликт, абстрагироваться и настроиться на спокойное созерцание мира.

Телец

Неспокойная неделя и у Тельцов: могут из ниоткуда появляться проблемы или люди, требующие от вас чего-то. Вам может быть психологически сложно обращаться окружающим за помощью, так что вы решите разруливать все в одиночку. Это будет хлопотно и нервно, зато вы узнаете свои возможности и уровень стрессоустойчивости.

Близнецы

Близнецов не удивят события этой недели – во многом они ожидаемы и вы догадывались, что рано или поздно так и будет. Виновниками суеты и переживаний будут ваши друзья, подписчики в интернете или группы людей, к которым вы тоже принадлежите. Готовьтесь прощать людям их слабости, или … не прощать и расставаться.

Рак

Самые сложные происшествия у Раков будут связаны на этой неделе с работой. Возможно, вы узнаете нелицеприятные вещи о своем руководстве или станете свидетелем неэтичного поведения вышестоящих. Будьте готовы и к тому, что вас попытаются вовлечь в конфликт. В общем, нужна внимательность и холодная голова!

Лев

Если вы начали что-то делать и забросили, жизнь заставит вас вернуться и доделать, так что Львам лучше сразу доведите процессы до конца, пока не пришлось это делать в пожарном порядке. Это особенно касается дел, связанных с работой, учебой, бизнесом. К кону недели появится шанс достичь успеха на сложных переговорах.

Дева

Мистика какая-то! С Девами могут происходить удивительные вещи, которые сложно будет объяснить с точки зрения логики. Не ломайте над этим голову, лучше подумайте, как исправить ситуацию. Звезды также предупреждают вас о том, что на этой неделе не стоит сближаться с малознакомыми людьми – это может быть опасно.

Весы

Горячие точки для Весов на этой неделе – личная и деловая жизнь. Здесь могут развернуться настоящие баталии. И хотя вы прекрасно умеете предотвращать конфликты, на этот раз только ваших способностей может оказаться недостаточно. В любом случае действуйте по правилу: "Делай что должно, и будь что будет".

Скорпион

Скорпионам важно соблюдать щадящий режим нагрузок. Наступает время, когда уставший организм может сойти с дистанции. В такие моменты рвутся связки, подхватываются инфекции, может резко заболеть горло или голова. Не переусердствуйте в спорте, на работе и даче, дайте себе право полениться недельку.

Стрелец

Стрельцов-родителей могут огорчить дети или их педагоги, воспитатели, всех остальных – события, связанные с попытками стать красивее, стройнее. Не стоит на этой неделе ходить к парикмахеру, косметологу, тренеру по фитнесу, диетологу – результат вас не удовлетворит. Займитесь обычными бытовыми делами, успокойте воображение.

Козерог

В доме Козерога может вспыхнуть скандал, причем необязательно по вине членов семьи. Претензии могут предъявить соседи или гости, ваши родители. Постарайтесь провести эту неделю узким кругом, не впуская в свое жизненное пространство чужих людей. Ну и, конечно же, будьте готовы мирно и полюбовно разрешать любые недоразумения.

Водолей

Неделя пройдет в большой суете – много разговоров, встреч, новостей или передвижений. Но вы отлично ориентируетесь в том, что другие считают хаосом, поэтому вам будет проще и решать возникающие проблемы. Возможно, неприятно удивят люди из вашего окружения – решайте сами, стоит ли продолжать общение.

Рыбы

Несмотря на то, что неделя может принести безрадостные финансовые новости, положение Рыб в целом выглядит вполне достойно. По сравнению с другими знаками, Рыбы кажутся везунчиками. Отзывайтесь на предложения, которые вам кажутся достойными, – за одним из них прячется удача!