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Гороскоп
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года

Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Овнов накроет информационной лавиной, трудности для Раков превратятся в счастливые возможности, а Девам не стоит слепо верить радужным обещаниям. Подробности читайте в гороскопе на выходные от "Дни.ру".
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Овен

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В эти выходные Овнам может быть очень трудно справиться с нахлынувшим потоком разнообразной информации, который будет сеять хаос в голове. Это будет усугубляться повышенной эмоциональностью в эти дни, которая будет мешать мыслить трезво и расчетливо. Постарайтесь немного отпустить себя, и если нет важных срочных дел – расслабиться и успокоиться. Гороскоп говорит, 11 и 12 июля, не стоит "воевать" с накатывающими волнами слов, событий и мыслей. Дайте себе тайм-аут, скоро все придет в норму.

Телец

В эти дни Тельцы могут оказаться между молотом и наковальней. Постарайтесь не оказаться на линии фронта, где схлестнуться два противоборствующих лагеря. Тем более, что вы можете стать идеальной мишенью для амбициозных, самоуверенных и склонных к подавлению людей. Гороскоп рекомендует, в эти выходные лучше занимайтесь своими насущными делами где-нибудь в сторонке от полей битв. Так будет больше шансов, что вас не втянут в совершенно посторонние конфликты, которые вам совершенно не нужны.

Близнецы

Дни будут наполнены энергией. Близнецы будут оказывать большое влияние на окружающих, к вашим советам будут прислушиваться, ваше мнение будут ценить. Поэтому будьте уверены в себе и действуйте. Используйте это состояние в меру возможностей. Гороскоп говорит, что в эти выходные, 11 и 12 июля, самая подходящая тактика – это сила, упрямства и деловой настрой. Поэтому в своем мышлении по большей части прагматичны и напористы.

Рак

Хорошей тактикой для Раков в эти выходные будет превратить любые сложности в мотивацию для позитивных действий. В вашем распоряжении много энергии, так что используйте ее себе во благо. Гороскоп говорит, эта суббота и воскресенье хорошо подходят для самых важных дел. Любые преграды на вашем пути – вызов, который на самом деле вам по плечу. Просто к каждой закрытой двери нужно подобрать свой ключ.

Лев

Эти выходные для Львов могут быть наполнены противоречиями и разнонаправленными желаниями. Поступающая информация может быть кричащей и очень эмоциональной, но покупаться на это не стоит, мыслите трезво. Гороскоп советует, не стоит принимать на веру то, что настырно лезет вам в глаза. Возможно, вас загоняют в место, где вы на самом деле не хотите быть. Обращайте внимание на сигналы от внутренней интуиции.

Дева

В эти выходные Девы могут быть соблазнены фантастическими обещаниями, которые предлагают самые радужные перспективы. Но нужно думать рационально и не быть легковерными. Некоторых начинаний вообще стоит остерегаться. Гороскоп говорит, 11 и 12 июля, будьте предельно аккуратны в вопросах, связанных с деньгами и документами. Лучше проверить все десять раз и быть спокойными, чем не уследить и получить головную боль на дни, а то и недели вперед.

Весы

Постарайтесь привести себя в порядок, как внешне, так и внутренне. У Весов могут возникнуть ситуации, когда их будут "встречать по одежке", поэтому к такому сценарию лучше быть подготовленными. Внутреннее состояние тоже может сыграть свою роль, поэтому следует настроиться на расслабленный (но не несерьезный) и позитивный лад. Также гороскоп говорит, в эти выходные старайтесь смотреть в самую суть, чтобы не быть одураченными красивым фасадом, за котором прячется неприглядное нутро.

Скорпион

Сегодня лучше спуститься с небес на землю. Иначе воздушные мечтания Скорпионов могут столкнуться с суровой реальностью, и победа будет не в пользу иллюзий. Действуйте прагматично и трезво, думайте стратегически, на перспективу. Гороскоп говорит, постарайтесь почувствовать грань, где нужно пойти на компромисс, а где твердо стоять на своих позициях. Эффективность будет зависеть от соблюдения этого баланса.

Стрелец

В эти выходные, 11 и 12 июля, Стрельцам лучше всего постараться расслабиться и очистить голову от вороха проблемы. Возможно, вы достигли эмоционально-критической точки за прошедшую неделю, и поэтому нуждаетесь в обязательной рекреации. Поэтому гороскоп советует, хорошенько отоспитесь, займитесь спортом, побалуйте себя вкусной, но при этом желательно здоровой пищей. Только набравшись сил вы сможете продолжить двигаться вперед.

Козерог

Не стоит проявлять инфантилизм и излишнюю праздность. Козерогам было бы разумно принять более серьезный тон, чем обычно. В эти выходные вы можете быть склонны пренебрегать обдумыванием содержания своих слов, и люди могут воспринимать фразы буквально и в неверном ключе. Убедитесь, что вы говорите то, что на самом деле имеете в виду. Гороскоп говорит, лучше держать язык за зубами, чем говорить бог весть что.

Водолей

Эти выходные будут наполнены чувственностью у Водолеев. Это может быть связано как с романтикой, так и с другими сферами жизни. В битве между головой и сердцем, скорее всего, будет побеждать именно сердце. Гороскоп говорит, 11 и 12 июля, если все идет хорошо и размеренно – расслабьтесь и плывите по течению. Если же вы будете ощущать, что что-то не так, нужно остановиться на мгновение и разобраться, в чем же дело.

Рыбы

Ваше присутствие будет радовать других людей. Рыбы для многих окажутся желанным гостем или собеседником. Главное, чтобы это было взаимно. Гороскоп советует, окружайте себя людьми, с которыми вам приятно проводить время. Не стоит ввязываться в "обязаловку", когда вы просто вынуждены будете решать посторонние проблемы и выслушивать бесконечные жалобы. Не забывайте о собственных чувствах, желаниях и интересах.

Гороскоп на июль 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

10 июля 2020, 16:22

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