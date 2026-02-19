Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов

Новая публикация известного исполнителя в социальных сетях заставила его преданных слушателей вступить в жаркие споры о рамках дозволенного.



Звезда советской и российской эстрады Алексей Глызин решил удивить поклонников необычной фотосессией. В свои 72 года певец продемонстрировал образы, которые многие посчитали излишне смелыми для его возраста. Кадры, появившиеся в личном блоге артиста, моментально разлетелись по пабликам и вызвали неоднозначную реакцию.

Пиджак на голое тело и пушистые тапки

На одном из снимков исполнитель хита "Зимний сад" позирует в весьма специфической обстановке. Глызин присел на край ванны, доверху наполненной разноцветными воздушными шарами. Из одежды на нем был лишь строгий черный пиджак, надетый на голое тело, белые трусы и объемные красные тапки с мехом.

Второй образ оказался не менее эксцентричным. Певец сфотографировался на табурете в коричневой пижаме, состоящей из рубашки и коротких шорт с принтом в виде сердечек. Именно эти детали гардероба стали главным поводом для обсуждения в комментариях.

"Старость пришла, а мозг нет": почему негодуют фанаты

Подписчики артиста разделились на два лагеря, однако критических отзывов оказалось значительно больше. Многие пользователи посчитали, что подобные эксперименты не красят заслуженного артиста.

"Уже не в том возрасте, чтобы оголяться и в трусах устраивать фотосессию", "Всему свое время", "Когда человек не понял, что уже пенсионер", — сокрушаются комментаторы.

Некоторые высказывания были еще более резкими: пользователи отметили, что "старость пришла, а мозг так и не пришел", и задались вопросом, кто именно придумал певцу такой "дурацкий образ".

Сравнение с коллегами по цеху

Бурная реакция на снимки Глызина выглядит особенно заметной на фоне других звездных публикаций. Например, в феврале этого года пользователи сети активно восхищались внешностью 65-летнего Сергея Пенкина. Новые фото певца вызвали восторг, так как он предпочел более сдержанный, но стильный имидж. В случае же с Глызиным, попытка эпатировать аудиторию голыми ногами обернулась серьезными репутационными потерями в глазах его аудитории.