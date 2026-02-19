Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне

Недавнее открытие исследователей из Китая заставляет по-новому взглянуть на привычку засиживаться допоздна перед экраном смартфона или компьютера.

Многие привыкли считать, что отсутствие полноценного отдыха сказывается лишь на общем самочувствии и продуктивности в течение дня. Однако свежие научные данные указывают на гораздо более глубокие и опасные последствия для организма. Оказалось, что "мозг посылает аномальные сигналы" через блуждающий нерв, если человек регулярно игнорирует режим сна.

Скрытая магистраль между головой и животом

Блуждающий нерв — это важнейший канал связи, который объединяет головной мозг с внутренними органами. Именно по этому пути передаются команды, регулирующие работу сердца, легких и пищеварения. Китайские ученые обнаружили, что при дефиците отдыха эта информационная трасса начинает работать со сбоями.

Из-за недостатка сна наш мозг посылает аномальные сигналы через блуждающий нерв, провоцируя настоящую катастрофу в брюшной полости. Вместо того чтобы переходить в режим восстановления, органы пищеварения получают команду на резкое изменение химического баланса.

Когда гормон счастья становится ядом

Ключевым звеном в этом разрушительном процессе становится серотонин. Обычно его называют гормоном радости, но в условиях бессонницы он ведет себя крайне агрессивно. Ошибочные команды из центральной нервной системы вызывают резкий всплеск этого вещества непосредственно в тканях кишечника.

В такой концентрации серотонин превращается в опасное оружие, способное уничтожить стволовые клетки кишечника, которые жизненно необходимы для его нормальной работы. Без этих клеток слизистая оболочка перестает обновляться, что открывает путь для серьезных патологий.

Прямая угроза тяжелых заболеваний

Авторы исследования подчеркивают, что такая внутренняя атака на организм не проходит бесследно. Постоянное повреждение тканей из-за нехватки сна значительно повышает риск развития воспалительных заболеваний. Среди наиболее вероятных последствий медики называют:

язвенный колит;

болезнь Крона;

хронические боли и расстройства пищеварения.

Ученые делают неутешительный вывод: "недосып может полностью уничтожить ваш кишечник", если вовремя не наладить график. Важно понимать, что никакие диеты и лекарства не смогут восстановить поврежденную слизистую, пока мозг продолжает посылать разрушительные импульсы из-за отсутствия нормального ночного отдыха.