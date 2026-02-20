Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах
364

Известный теледоктор Александр Мясников решил навести порядок в головах пациентов и честно рассказал, чего стоит бояться при вакцинации, а что является лишь мифом.

В своем телеграм-канале доктор Мясников отметил, что вокруг темы вакцинации накопилось слишком много путаницы. Люди зачастую не понимают, где реальные противопоказания, а где — просто домыслы. Чтобы прояснить ситуацию, медик подготовил подробную выжимку о самых популярных вакцинах, опираясь на мировую медицинскую практику.

Скрытая угроза или обычная реакция?

Особое внимание Мясников уделил вакцине против кори, паротита и краснухи (КПК). По его словам, побочные эффекты здесь вполне реальны, но в большинстве случаев они предсказуемы. Например, у каждого десятого может подняться температура до 39 градусов, но происходит это обычно через неделю после укола. У 5% привитых появляется временная сыпь или увеличиваются лимфоузлы.

Самое серьезное опасение — энцефалопатия. Однако доктор успокаивает: на сотни миллионов доз зафиксировано всего 452 случая, и прямая связь с прививкой в большинстве из них так и не была доказана.

Кому точно нельзя, а кому "можно"

Мясников перечислил жесткие запреты для прививки КПК: это тяжелые аллергические реакции на компоненты, серьезные проблемы с иммунитетом и беременность. При этом список состояний, которые раньше считались препятствием, заметно сократился.

Многих это удивит, но, по словам врача, сегодня противопоказаниями больше не являются:

  • Аллергия на куриные яйца;
  • Грудное вскармливание;
  • Прием антибиотиков;
  • Легкая простуда или насморк;
  • Положительная проба Манту.

Почему после укола нельзя сразу вставать

Говоря о вакцине против вируса папилломы человека (ВПЧ), Мясников упомянул любопытный факт. Самое частое побочное явление здесь — обычные обмороки. Именно поэтому врачи настаивают, чтобы пациент не вскакивал с кушетки сразу после инъекции. Что касается более серьезных опасений, например, тромбозов, то такие случаи единичны, и медики до сих пор спорят, виновата ли в этом прививка или другие факторы риска у пациента.

Главный миф о гриппе

Развеял доктор и один из самых устойчивых страхов: якобы от прививки против гриппа можно этим самым гриппом заболеть. Мясников был категоричен: "Нет. Просто нет. Не может!". Любое недомогание после укола — это лишь ответ иммунной системы, а не сама болезнь.

Что касается современных вакцин от коронавируса, то, по мнению эксперта, они по своему действию и побочным эффектам сейчас максимально приблизились к привычным прививкам от гриппа. Таким образом, Александр Мясников фактически поставил точку в спорах о прививках, призвав доверять фактам и статистике, а не страхам.

Шоу-бизнес в Telegram

20 февраля 2026, 10:55
Фото: freepik.com
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

