Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля

В народном календаре эта дата отмечена как опасный рубеж, когда одно неверное решение может лишить семью достатка на долгое время.



20 февраля православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. В народе этот день получил название "Могущница". Это имя возникло благодаря целебной траве лапчатке (могущнице), которая, по древним поверьям, именно сегодня обретает свою максимальную силу. Однако у этого дня есть и другая, более серьезная сторона — он считается поминальным.

Главной традицией Луки было приготовление пирогов с луком. Хозяйки никогда не съедали всю выпечку сами: часть обязательно раздавали нуждающимся "на помин души" усопших родственников. Верили, что такая щедрость вернется в дом благополучием. Но существовали и жесткие ограничения, нарушение которых сулило беду.

Народные приметы категоричны: этот день абсолютно не подходит для радостных событий и крупных трат. Считалось, что если устроить в этот период шумное застолье, свадьбу или любой другой праздник, то можно навлечь на себя череду неудач. Праздник в день поминовения предков воспринимался как неуважение к корням, за которое придется платить материальным достатком.

Особое внимание уделяли покупкам. В народе говорили, что приобретенные сегодня вещи не принесут радости и быстро испортятся. Более того, существует поверье, что после таких трат деньги утекут сквозь пальцы, и восстановить финансовое положение будет крайне сложно до самого конца года. Именно поэтому финансовые операции и шопинг — это то, что под строжайшим запретом в день Луки, 20 февраля.

Чего еще стоит опасаться в этот день

Помимо финансовых табу, народный календарь выделяет еще несколько важных правил поведения:

Одежда зеленого цвета. В этот день старались избегать этого оттенка в гардеробе, чтобы не столкнуться с болезнями.

Долги и займы. Нельзя давать в долг хлеб, соль или деньги — вместе с ними из дома уходит жизненная энергия и удача.

Находки на улице. Поднимать что-либо с земли, особенно на перекрестках, считалось опасным, так как вещь могла быть "заговоренной".

Как правильно провести этот день

Этнографы и знатоки народных традиций советуют посвятить 20 февраля спокойным домашним делам и анализу своих поступков. Это время подходит для того, чтобы попросить прощения у близких и вспомнить добрым словом тех, кого уже нет рядом.

Скромность в поведении и умеренность в тратах сегодня станут лучшим залогом того, что ваш бюджет останется целым, а в доме сохранится мир и спокойствие.