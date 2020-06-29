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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Не заметили, как пролетел первый месяц лета? Тогда прочувствуйте хотя бы второй! Тем более что начнется он на энергичной и смелой ноте: Марс в воскресенье переходит в Овен. Планета, которая отвечает за наш уровень энергии, оказывается в знаке, где ей комфортнее всего. Это даст нам ощутимый прилив сил и желание действовать активно. Хотите совершить рывок в делах? Действуйте!
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"Особенно хороши будут понедельник и вторник, – рассказывает астролог Лилия Любимова. – Марс окажется в дружеском аспекте с самой серьезной планетой Сатурн. Это значит, что мы будем демонстрировать дальновидность, практичность, высокую работоспособность и ответственность. Идеальный набор для достижения амбициозных целей".

Порадуют звезды и тех, кто соскучился по шопингу, веселым тусовкам и любовным приключениям. Венера во второй половине недели вступит в благоприятный аспект с Марсом, запуская в мир мощный импульс взаимного притяжения полов. Удачными будут свидания, знакомства, романтические вечера и любые встречи – даже деловые.

Овен

Хотя Марс и оказался в вашем знаке, который для него словно родной дом, нельзя сказать, что в вашей жизни тут же зазвучат победные марши. Улучшения начнутся незаметно, а еще они будут полностью зависеть от вас. Марс – это ваш попутный ветер, но какой от него прок, если вы не выйдете в море и не поднимете паруса?

Телец

Вы привыкли чувствовать себя несокрушимыми, но на этой неделе звезды призывают снизить нагрузку и уделить внимание своему здоровью. У вас может колебаться давление, меняться настроение и самочувствие. Желательно реже находиться на солнце, пить достаточное количество воды и соблюдать режим безопасности, принятый в вашем регионе.

Близнецы

Замечательное время для Близнецов – дела не идут, а бегут в гору! Вам повезет практически в любом деле, которым вы займетесь на этой неделе, но особенно удачными окажутся публичные выступления и мероприятия, прямые эфиры, публикации. Ну а свободным Близнецам сам бог велел начинать устраивать свою личную жизнь!

Рак

Ракам улыбнется удача в карьере, бизнесе или учебе. Кто-то может неожиданно прийти вам на помощь или дать превосходную рекомендацию. Тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на компании, возглавляемые женщинами – там будет больше возможностей для профессионального роста.

Лев

Даже взрослым Львам стоит заморочиться учебой на этой неделе. Знания будут отлично усваиваться, поэтому отправляйтесь на курсы и тренинги. Это принесет не только очередной диплом, но и новые связи, а также навыки коммуникаций. Активно знакомьтесь, расширяйте круг общения!

Дева

Нынешнее лето – не повод для отдыха! У Дев продолжается период, благоприятный для карьеры и бизнеса, так что если у вас есть амбиции, отдыхать будет некогда. Неделя принесет хорошие предложения, но чтобы получить от них выгоду, предстоит немало потрудиться. Включайте стратегическое мышление, не тратьте силы на мелочевку.

Весы

Весы могут рассчитывать на успех в переговорах тет-а-тет. Это могут быть и деловые встречи, и любовные свидания, и собеседования. Вам удастся произвести впечатление на собеседника и склонить его на свою сторону, если вы будете действовать мягко и деликатно. Неделя также хороша для изучения иностранных языков.

Скорпион

Луна в вашем знаке в середине недели получает поддержку от планеты с самой тонкой энергией – Нептуна. Ждите творческих озарений и даже мистических совпадений. Ищите знаки и ответы на вопросы вокруг себя, и вы их обязательно найдете. В среду можно медитировать, заниматься духовными практиками и творчеством.

Стрелец

Купидон запускает стрелы! Вас ждет новое сердечное увлечение, основанное на ярком чувстве. Некоторые Стрельцы на этой неделе вообще засобираются в ЗАГС, хотя еще вчера не планировали этого делать. Тем, кто ищет партнеров для бизнеса, стоит быть осторожнее – Марс и Венера могут сыграть плохую шутку.

Козерог

Козерогам, которые озабочены вопросами недвижимости, стоит активизироваться. Покупать, продавать, арендовать жилье и земельные участки на этой неделе будет особенно выгодно. Также хорошо переезжать, вступать в наследство, заниматься оформлением документов, нанимать строителей и покупать материалы.

Водолей

Водолеи могут на этой неделе закрутить роман по переписке или начать флиртовать в соц.сетях. Игривое настроение не испортит даже непростая ситуация на работе или плохое самочувствие. Кстати, держитесь подальше от ярких лучей солнца – вам оно сейчас неполезно. А вот свежий воздух – самое то!

Рыбы

Вы получите поддержку от людей, живущих в других странах, или долгожданную информацию оттуда. Это будут обнадеживающие новости или общение, которое исцелит вашу тревогу. А еще Рыбы на этой неделе смогут хорошо заработать и порадовать себя покупками, новыми нарядами или процедурами красоты.

29 июня 2020, 10:46

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