Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года

Овнам лучше уделить время делам, у Дев будет приступ альтруизма, а Рыб с головой накроет любовь. Подробности читайте в гороскопе на выходные от Дни.ру.

Овен

Эти выходные Овнам лучше всего посвятить делам, а не праздности. Если у вас имеются давно зависшие планы - самое время выполнить их. Также не стоит забывать и про близких людей, выполняя долг супруга, родителя или ребенка – в зависимости от жизненной ситуации. Гороскоп говорит, даже если вам не будет хотеться разгребать авгиевы конюшни, лучше проявить волю и все же сделать это. Тогда вы ощутите, что камень упал с души, и теперь можно дышать свободнее.

Телец

Лейтмотивом этих выходных для Тельцов будет неопределенность. Велика вероятность, что вас будет тянуть в разные стороны одновременно. И хуже всего то, что ни один из возможных путей не будет иметь однозначных веских аргументов, чтобы выбрать именно его. Постарайтесь хотя бы сделать самые основные, принципиально важные дела, которые никак нельзя отменить. А все прочее можно отложить и на более поздний срок.

Близнецы

Выходные для Близнецов могут оказаться немного напряженными. Вероятно, вы будете испытывать сильную потребность в стабильности, дисциплине и предсказуемости результатов. Но вот добиться этого будет не так-то просто. А еще гороскоп говорит, что ситуацию могут усугублять окружающие люди. Например, друзья будут заманчиво призывать к веселью и беззаботному времяпрепровождению. Стоит проявить волю, отказаться от мимолетных удовольствия во имя более важных и долгоиграющих целей.

Рак

Раки, помните, что в жизни всегда нужно оставлять место для радости. Счастье – это ваша настоящая судьба. Такая установка придаст вам сил, вдохновения и мотивации менять свою жизнь в лучшую сторону. Гороскоп говорит, не забывайте на выходных эту простую истину. Эти дни отлично подходят для духовного роста, образования, утонченных культурных развлечений. Ловите момент. И это только лишь добавит вам энергии на всю ближайшую неделю.

Лев

Эти выходные потребуют от Львов ответственного и разумного поведения. Не бросайте на ветер слов и обещаний. Выполняйте взятые на себя обязательства. Следите за здоровьем и не позволяйте себе излишних трат. В любви тоже стоит проявлять такт. Одна необдуманная фраза может задеть близкого человека, хотя он такого обращения к себе и не заслуживает. Напротив, постарайтесь дарить нежность и атмосферу комфорта и поддержки.

Дева

Вероятно, что на этих выходных Девы будутсфокусированы на коллективном благе, тогда как другие будут беспокоиться только о себе. Это не совсем справедливо. Гороскоп говорит, что не стоит забывать о собственных интересах. Вы тоже человек – со своими потребностями и целями. И поэтому без веских на то причин бросать себя на амбразуру не стоит. Впрочем, если же все-таки выберете тропу альтруизма, скорее всего, окружающие его в конечном итоге высокого оценят.

Весы

Девиз этих выходных для Весов: подумайте семь раз пред тем как что-то сделать. Пристально смотрите и подмечайте, что происходит вокруг вас. Старайтесь объемно моделировать ситуацию, учитывая точки зрений и интересы самых разных сторон. Только так вы сможете находить наилучшие решения. Гороскоп говорит, есть вероятность, что могущественные силы попытаются переманить вас на свою сторону в некой ситуации. И вы должны в этот момент четко осознавать, возможное присоединение к определенному лагерю принесет вам благо или зло.

Скорпион

Зажгите внутри себя солнце. В романтических делах Скорпионов сгущаются хмурые тучи, но вы вполне способны их разогнать благодаря своей внутренней энергии. Постарайтесь не давать конфликтам разгореться. Проявите навыки убеждения и чувствования партнера. Гороскоп говорит, главное – создать чувство вашей общности и цельности как пары. В жизни бывают белые и черные полосы – но если вы будете знать, что вы вместе, вы едины, то любые неурядицы окажутся лишь грязью у вас под ногами. И вы легко со всем справитесь.

Стрелец

Стрельцам необходимо помнить, что затишье бывает перед бурей. Если на этих выходных у вас все работает как часы, гладко и согласно плану, не теряйте бдительность. Не исключено, что вы упускаете из виду что-то значимое. Составьте подробный список дел, следуйте выбранной тактике и осуществляйте скрупулезный контроль. Только так вы сможете оградить себя от возможных ошибок и упущений. Гороскоп говорит – бдите.

Козерог

Вероятно, сердце Козерогов будет колотиться и требовать романтики. Будет хотеться сбежать куда-нибудь на райских остров в далекую страну и позабыть вместе с любимым человеком обо всем. Но в текущей ситуации это, увы, труднореализуемо. Но не расстраивайтесь. Внешние атрибуты - ничто. Если вы сможете зажечь радость и жизнелюбие, то вы сможете испытывать счастье в любом месте и в любое время. И пригласить в это свое пространство близкого человека.

Водолей

Водолеям непросто добиваться своего. Гороскоп говорит, что на этих выходных вам нужно проявить смелость и убежденность в своей правоте. Только так вы сможете рассчитывать на успех. Долг или мечты зовут – и сомнения здесь неуместны. Проиграйте у себя в голове картинку, что может дать вам победа – и этот образ придаст вам сил и решимости двигаться вперед.

Рыбы

Рыбы будутиспытывать сильный любовный заряд. Нужно, по возможности, отдаться этой волне. Она благодатная, полна жизненной энергией и удовольствиями. Не идите против природы – и тогда вы почувствуете себя счастливее. Однако, одна вещь, на которую стоит обратить внимание: нужно постоянно держать хотя бы одну ногу на земле, не ударяясь в совсем уж безрассудное поведение. Ну а так, в целом – наслаждайтесь.