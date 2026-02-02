Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Мы гоняемся за дорогими суперфудами, покупаем экзотические ягоды годжи и семена чиа в надежде укрепить здоровье. Но, как выяснилось, все это время главный секрет долголетия лежал у нас под носом — на прилавке обычного супермаркета. В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал один-единственный овощ, который по своей пользе превосходит все модные новинки.
Продукт №1 на планете
Когда доктора попросили выбрать самый полезный овощ в мире, он без колебаний отдал пальму первенства одному из видов капусты.
"Если бы меня попросили назвать самый полезный на свете овощ, то я назвал бы брокколи", — заявил Мясников.
По его словам, этот простой зеленый овощ — настоящий чемпион по содержанию жизненно важных веществ. И его мнение тут же нашло научное подтверждение от коллеги-онколога.
В чем секрет: наука подтверждает
Присутствовавший в студии врач-онколог Андрей Илюшин раскрыл, в чем заключается "суперсила" брокколи. Все дело в уникальном веществе, которое содержится в этой капусте в высокой концентрации.
- В брокколи есть сульфорафан — мощнейшее соединение с сильным противовоспалительным действием.
- Именно сульфорафан, по словам онколога, защищает организм от развития онкологических заболеваний.
Таким образом, регулярное употребление этого овоща — это не просто здоровое питание, а реальная и доступная каждому профилактика самых страшных болезней современности. Но и это еще не все.
Бонус для сердца
Как добавили эксперты, польза брокколи не ограничивается только противораковым эффектом. Этот овощ также помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и значительно снижает риск развития сердечных болезней.
В конце своего выступления доктор Мясников дал зрителям простой, но бесценный совет, который можно считать формулой здоровья.
"Ешь брокколи, и будет тебе счастье", — с улыбкой заключил он.