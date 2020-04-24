Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Сопротивляясь, мы теряем много энергии, которую можно потратить с пользой.
"Плотной завесой неопределенности будет покрыто все, что так или иначе затрагивает заграницу, а также взгляды на жизнь и мировоззрение отдельных людей. Плохой идеей в эти дни будет пытаться расставить точки над i в каком-то вопросе или инициировать какой-то важный разговор, основной целью которого будет прояснение отношений или ситуации", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
Также не нужно самому открывать другим людям какие-то ранее скрытые от них вещи и поражать их внезапным приступом откровенности. Ничего хорошего из этого определенно не выйдет. Если же кто-то будет активно пытаться "извлечь" из вас нужную информацию, лучше будет подпустить туману и отделаться общими словами.
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