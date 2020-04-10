Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года

"Рассудочность и упор исключительно на логику и игнорирование эмоций, особенно чужих, а также стремление нести правду-матку "в народ" и любовь к интеллектуальным спорам, где слово "такт" может случайно отойти на задний план – не лучшая стратегия поведения на ближайшие дни, – говорит синхролог Наталья Ковалева. – Подобные вещи могут спровоцировать такой скандал или ссору, что даже самому непробиваемому человеку может стать не по себе".
Будьте особенно осмотрительны в темах, которые касаются значимых изменений в нашей жизни, так как именно они могут сыграть настоящей бомбой.
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