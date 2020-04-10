Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года

В эти выходные важно будет проявлять особенную осторожность и осознанность в своих делах и поступках, и в первую очередь – женщинам. Следите за собой и избегайте проявления следующих качеств: излишнего свободолюбия, граничащего с бунтарством, склонности к экстравагантным выходкам "на грани фола" и попиранию общественных норм.

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