Гороскоп на сегодня, 26 марта

Почувствуйте романтику в весеннем воздухе. Подарите свое драгоценное время совим близким. Они так жду общения с вами.

Овен

Овны сегодня будут особенно восприимчивы к настроению и чувствам других. Романтика никогда не была важна для вас так, как сейчас. Вы впервые не будете стесняться проявлению эмоций, и это правильно! Откройте миру новые стороны себя.

Телец

Энергии сегодняшнего дня призывают вас не действовать, а созерцать. Избегайте спонтанных покупок, “переспите” со своими желаниями. Утром все может поменяться.

Если вы находитесь в центре конфликта на работе, постарайтесь не принимать чью-либо сторону. Держите нейтралитет. Вечером выделите час для расслабления и медитации.

Близнецы

Близнецы чувствуют страсть и романтику в весеннем воздухе. Практически у всех представителей вашего знака праздничное настроение. Вы почувствуете глубокую благодарность ко Вселенной за все, что происходит в вашей жизни. Не постесняйтесь уйти с работы пораньше, чтобы провести вечер со второй половинкой.

Рак

Проявите больше внимания к членам своей семьи. Сегодня родители могут вести себя как маленькие дети. Не предпринимайте решительных шагов, просто постарайтесь успокоить родственников. И не забывайте о своей личной жизни. Без стеснения принимайте знаки внимания, и делайте ответные шаги, чтобы ваш партнер почувствовал свою ценность.

Лев

Сегодня Львам следует сопоставит свои желания и возможности. Вы рискуете измотаться и заболеть, как только решите все рабочие вопросы. Заручитесь поддержкой коллеги и попробуйте хоть немного расслабиться и отдохнуть. Отложите все те дела, которые могут подождать какое-то время. Здоровье – на первом месте!

Дева

Сегодня вы наконец поймете, кто из окружения по-настоящему родственная душа. Человек, с которым вы проводите много времени, посещая культурные мероприятия, ждет встречи с вами. Эта привязанность может и кажется вам очевидной, но сейчас самое время выразить чувства словами. Если не можете набраться смелости, просто сделайте любимому человеку приятный подарок.

Весы

Все что нужно Весам сегодня – время в одиночестве. Наслаждайтесь тишиной города на карантине. Если изоляция проходит в семье с деться – постарайтесь хотя бы на пару часов уединиться с книгой на балконе. Это то, что вам сейчас действительно поможет в борьбе с тревожными мыслями.

Скорпион

Сегодня Скорпионы буквально будут читать чужие мысли. Романтика важна для вас, как никогда. Если будет настроение преподнести подарок себе или любимому человеку, присмотритесь к аксессуарам или одежде известных брендов. Не стесняйтесь потворствовать вашей страсти к дорогим и роскошным вещам.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня довольно сложный день. Желания не будут совпадать с вашими возможностями. С одной стороны, ваши мысли полностью будут поглощены рабочими задачами руководства. С другой – вы видите, что близкие люди страдают без общения с вами. Делегировать полномочия вряд ли получится, но вы могли бы пересмотреть ваш рабочий график, чтобы проводить больше времени с семьей.

Козерог

Похоже, что ваша рабочая нагрузка сильно увеличилась за последнее время. Голова забита поручениями начальства и глобальными задачами? Заручитесь поддержкой коллег! Это поможет решить все проблемы, не жертвуя личным временем, которое неплохо было бы уделить своей семье.

Водолей

В последние несколько месяцев вы были очень заняты, работали в офисе сверх меры, а потом гуляли с друзьями “как в последний раз”. Такое поведение редко доводит до добра. Переключитесь на личную жизнь. Скорее всего вы даже не замечаете, как ваш партнер скучает по вам. Воспользуйтесь возможностью провести интимный вечер со своей второй половинкой сегодня. Это принесет удовлетворение обоим.

Рыбы

Энергии сегодняшнего дня сильно повлияют на ваше восприятие жизни. Вы обратите внимание на бездомного, которого и раньше встречали каждый день у выхода метро, проникнетесь чувствами к старикам, детям и даже животным в приютах. Сегйчас самое время внести свой вклад в благое дело. Не времени лично помочь благотворительным организациям – выделите им какую-то сумму денег. Вы получите огромное удовлетворение от собственного поступка.