Гороскоп на сегодня, 25 марта

Отличный день для самопознания и романтического общения. Не стесняйтесь проявлять свои чувства.

Овен

Сегодня отличный день, чтобы остаться дома и, наконец, заняться собственным духовным развитием. Не стесняйтесь обратиться за советом к знакомым, которые уделяют много времени самопознанию и практикуют медитации. Откровенные разговоры способны повлиять на ваше восприятие жизни и изменить ее к лучшему. Воспользуйтесь моментом.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют доверять своей интуиции. Ваше сознание и воображение сегодня работают на очень высоком уровне. Отличный день для творчества, общения с любимыми, рискованных проектов, авантюрных дел.

Близнецы

Сегодня Близнецы почувствуют непреодолимое желание заняться собственным домом. Простое желание навести уют может привести к покупке нового растения, и закончиться решением затеять косметический ремонт. Вам просто необходимо куда-то направить свою энергию, чтобы получить видимые результаты. Семейные ценности выходят для вас на передний план. Ваш партнер это чувствует. Ждите предложения руки и сердца.

Рак

Всю неделю Раки думают о смысле жизни и ее настоящей ценности. Ситуация в мире способствует, чтобы вы проводили все больше времени за чтением. Изоляция положительно влияет на ход ваших мыслей. Не бойтесь делиться вашими переживаниями с близкими и друзьями. Ищите поддержку в тех, кто открыто проявляет к вам интерес.

Лев

Ваша интуиция способна работать сегодня на очень высоком уровне. Обращайте внимание на свои предчувствия. В этот день вы буквально будете читать мысли других, что очень поможет в рабочих делах. Воспользуйтесь внезапно настигшим вас вдохновением, чтобы сделать приятный подарок любимому человеку. И хотя бы сейчас не думайте о его практичности.

Дева

Девы сегодня в центре внимания. От вашего решения будет зависеть благополучие целого коллектива. Кто-то может подкинуть не очень практичную идею, но не спешите отметать ее, даже если предложение покажется не очень эффективным. Рискуйте, исход дела может приятно удивить!

Весы

Профессиональные интересы сегодня превыше всего. Отличное время для переговоров и вовлечения новых партнеров в ваш бизнес или новый проект. Вы, благодаря своему красноречию, способны заинтересовать влиятельных людей. Позитивные перемены не за горами, хотя вам пока так не кажется. Не беспокойтесь о будущем. Все получится.

Скорпион

Для Скорпионов это прекрасный день для изучения духовных практик и расширения ваших знаний в области астрологии, нумерологии и других оккультных науках. Сейчас, как никогда, вам интересны книги и лекции великих мыслителей. Не упустите момент. Вам разум готов воспринимать информацию, которая доступна далеко не всем.

Стрелец

Стрельцов ждет озарение относительно решения различных рабочих проблем. Прочитанные сегодня книги, сайты и другие источники информации могут подарить бесценные знания и идеи. Используйте их максимально эффективно.

Козерог

Козероги сегодня особенно чувствительны. Вы инстинктивно будете знать, чего хотят от вас окружающие, и эта интуиция поможет в общении как с деловыми, так и с романтическими партнерами.

Водолей

Водолеям придется уделить много времени работе над проектами, требующими воображения. Это отнимет много энергии, но в конце-концов вы будете удовлетворены результатами. В конце дня позвольте себе отдохнуть как следует. Устройте праздничный ужин дома!

Рыбы

Сегодня вы можете рассчитывать на обмен откровениями с человеком, который давно завладел вашими мыслями. Романтическая встреча разбудит сердце и заставит говорить стихами. Этот весенний день заставить вас обоих чувствовать себя очень хорошо. Но все-таки постарайтесь снять розовые очки и посмотреть друг на друга трезво. Примите партнера таким, какой он есть.