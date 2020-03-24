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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 марта

Фото: Дни.ру
День принесет задержки и разочарования. Не стройте грандиозных планов. Займитесь собой, отдохните, наберитесь сил. 
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Овен

Сегодня не лучший день, чтобы строить планы. Все, за что бы вы ни взялись, будет идти наперекосяк. Подождете несколько дней, дела пойдут гораздо спокойнее. Покажется, что единственное ваше единственное желание сейчас – уехать подальше от проблем. Но и это не лучшее решение. Не поддавайтесь депрессии. Займитесь чем-то, что всегда приносило вам удовольствие, отвлекитесь.

Телец

Тельцы сегодня в центре внимания. Не удивляйтесь, если ваш телефон будет трезвонить без умолку. В бесконечном потоке поступающей информации постарайтесь найти для себя полезные идеи. Кстати, наверняка вы ждете проявления внимания от особенного человека в вашей жизни. Подождите пару дней, он обязательно появится.

Близнецы

Сегодня Близнецам может поступить приглашение на какую-то встречу или мероприятие, которое вы с удовольствием бы проигнорировали. Каким бы утомительным для вас ни был выход в свет, подумайте о своем бизнесе – полезные контакты сейчас как нельзя кстати.

Рак

Раки почувствуют себя изможденными. Сегодня правильным решением будет замедлиться, иначе есть риск профессионального выгорания. Найдите время отдыха и организуйте правильный режим питания. Если есть важные проекты, требующие срочного завершения, не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам.

Лев

Львам придется отложить долгожданную встречу с близким другом или любимым человеком, что серьезно подпортит ваше настроение сегодня. Будьте терпеливы и не падайте духом. Все случится так, как вы мечтали, только с некоторой задержкой.

Дева

Девам звезды пророчат проволочки в личных делах и бизнесе. Это произойдет как раз тогда, когда вы рассчитывали решить все спорные задачи, поэтому есть вероятность больших разочарований. Не впадайте в депрессию, займитесь чем-нибудь другим, чтобы отвлечь свое внимание. Проблема решится, просто нужно немного потерпеть.

Весы

Планы Весов, скорее всего, сегодня будут сорваны из-за независящих от них факторов. Если у вас есть новые проекты, лучше отложить их старт. Если есть возможность – возьмите тайм-аут. Просто посвятите время себе, отдохните, займитесь чем-то приятным.

Скорпион

Сегодня не лучший день для подписания финансовых документов. Вы витаете в облаках,  легко отвлекаетесь, и можете не заметить важных моментов. Настроение оставит желать лучшего, поэтому и для творчества время весьма неподходящее. Если есть задачи, требующие быстрого решения, обратитесь за помощью к коллегам. И главное – постарайтесь максимально сосредоточиться в делах, касающихся работы.

Стрелец

Стрельцы столкнутся с непониманием со стороны партнеров. Сейчас также не лучшее время вступать в переговоры по проектам, которые могут серьезно повлиять на ваше будущее. Настроение ухудшится, и все это отразится на ваших делах. Подождите несколько дней, научитесь смотреть на вещи более позитивно.

Козерог

Козероги будут казаться окружающим несколько заторможенными. Вы будете озабочены мыслями о прошлом, особенно это касается чувств и личных отношений. Сегодня хороший день, чтобы сосредоточиться на рутинных задачах, которые вы можете выполнять автоматически. Только тогда будет хоть какой-то результат.

Водолей

Шквал звонков и писем обрушится на Водолеев. Потребуется терпение, потому что средства связи доставят вам немало хлопот – сегодня возможен выход телефона из строя, отключение интернета и прочие подобные неприятности. Важные задачи лучше решать при личных встречах.

Рыбы

Сегодня Рыб ждут сплошные задержки и разочарования. Планы под угрозой срыва. Однако, не тратьте время на беспокойство. Вы никак не сможете повлиять на обстоятельства, поэтому лучше займитесь собой, отдохните, наберитесь сил. 

24 марта 2020, 00:13

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