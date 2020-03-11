Гороскоп на сегодня, 12 марта

Четверг обещает быть динамичным для большинства знаков – важные решения, неожиданные идеи и новые свершения! Звезды советуют потрудиться, чтобы в скором времени получить заслуженную награду.

Овен

Вам сегодня не стоит вестись на провокации более опытных товарищей по работе. Положитесь на себя, и вы увидите, как поменяется отношение в коллективе – пришло время показать свою силу. Гороскоп на сегодня советует запастись терпения, ведь все в итоге будет так, как вы этого хотите. Вторая половина дня готовит приятный сюрприз – возможно, спонтанная встреча с близким другом, которого давно не видели, или незапланированное свидание.



Телец

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, ну а Тельцы в четверг желают знать, где стоит запасенная бутылочка коньяка. День обещает быть стрессовым во всех отношениях, однако не поддавайтесь панике и следуйте ранее разработанному плану – только в этом случае успех гарантирован. Вторая половина дня будет более спокойной, однако держите ухо востро и не позволяйте сомнительным личностям портить планы – сегодня все зависит только от вас.

Близнецы

Нет более заботливых Близнецов, чем в четверг 12 марта. Чувство нежности будет, скорее всего, переполнять вас всю первую половину дня. Возможно, не стоит загонять внутрь себя души прекрасные порывы, поэтому прислушайтесь к просьбам окружающих. Именно вы сможете сегодня помочь ближнему. В работе старайтесь на переутомляться, иначе это может грозить потерей внутренней гармонии.

Рак

Раки устали, но, к сожалению, до выходных еще целых два дня – придется реанимировать себя подручными средствами. Постарайтесь не соглашаться на спонтанные активности и проведите день дома, закутавшись в плед. Если отменить срочные дела никак нельзя, тогда гороскоп на сегодня рекомендует запастись терпением – почти все сможет вывести вас из душевного равновесия. Что ж, единственный верный пусть – смиренно подождать, когда день закончится.

Лев

Львы суровы в этот четверг как никогда. В течение первой половины дня вы можете чувствовать необъяснимое раздражение, однако постарайтесь на срываться на родных и близких. Коллег тоже стоит обойти стороной, иначе это может грозить срывом сроков сдачи проекта или важного заказа. Лучший способ обойтись малой кровью – приготовить себе приятный вечер. Гороскоп на четверг советует провести его только так, как хотите вы.

Дева

Решительные Девы могут почувствовать сегодня непривычную неуверенность в себе. Что ж, неприятное ощущение, однако оно должно быстро пройти – как только вы приметесь за то, что давно откладывали. Постарайтесь сконцентрировать внимание только на действительно важных для вас вещах. Гороскоп на сегодня советует не распыляться по мелочам и чутко относиться к советам близких.

Весы

Красота спасет мир и еще Весы в этот весенний четверг. Для гармонии с собой сегодня вам захочется окружить себя только приятными вещами и людьми – отличный план, чтобы вдохновиться на будущие свершения. Гороскоп на 12 марта рекомендует сконцентрироваться на своем внутреннем мире – именно там вы найдете то, что поможет вам продуктивно пережить этот день.

Скорпион

Скорпионы сегодня бодры и веселы, и это очень кстати, ведь в четверг вам придется решать важные вопросы. Четверг на этой неделе прекрасный день для вас, чтобы наконец-то разобраться с накопившимися делами, но, что самое главное, качественно. Энергии и сил в Скорпионах сегодня действительно хватит на одну небольшую электростанцию – не тормозите и действуйте! Вечер тоже обещает быть насыщенным. Признавайтесь, отправитесь на свидание?

Стрелец

Стрельцам сегодня захочется гармонии, однако пока она может только сниться – слишком много навалилось дел и проблем. Однако не отчаивайтесь, все можно решить, если в четверг вы возьмете себя в руки и поднажмете еще немного. Гороскоп на сегодня рекомендует отказаться от дальних поездок, а сосредоточиться на самопознании. Если ваша работа связана с творчеством, то именно сегодня тот день, который может изменить вашу судьбу – не упустите шанс.

Козерог

Чтобы не чувствовать опустошение на фоне частых стрессов, Козерогам сегодня стоит постараться уходить от неудобных вопросов и глупых замечаний. Конфликтные ситуации для вас под запретом весь четверг. Для дополнительной энергии стоит обратить внимание на советы родных и, возможно, провести этот день с теми, кому вы по-настоящему дороги.

Водолей

Динамичный день ждет Водолеев. Гороскоп на сегодня рекомендует провести большую часть времени в работе или делах, которые вы давно откладывали. Именно четверг на этой неделе может изменить ваше положение в лучшую сторону, поэтому не отказывайтесь от внезапных предложений и тогда, вероятнее всего, ваши заслуги вознаградятся рублем.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут во всеоружии встречать новый день – вы будете полны энергии, чтобы дать отпор любому, кто покусится на вашу территорию. Не бойтесь вступать в конфликты и защищать свое право, именно в этот четверг для вас отличный день правды. Вторую половину лучше провести в тишине и спокойствии, чтобы отдохнуть от суеты утра. Восстановить силы вам лучше всего поможет горячая ванна и бокал вина.