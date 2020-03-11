Гороскоп на сегодня, 11 марта

Вчера Меркурий завершил свое ретродвижение, а значит, что наконец-то нас ждут более предсказуемые реакции и условная стабильность. В среду будет активный день по всем показателям.

Овен

Овны как никогда романтично настроены в эту среду. Возможно, сегодня стоит посвятить день своей второй половине и устроить спонтанный сюрприз. Гороскоп предполагает, что именно в этот день вам захочется делиться душевным теплом и радовать близких. Однако старайтесь избегать общества незнакомцев и малоприятных людей – сегодня они могут принести вам неприятности.

Телец

Вспыльчивые Тельцы сегодня смогут почувствовать облегчение после ретроградного Меркурия и выдохнуть – ощущение спокойствия придет впервые за долгое время. Провести день только так, как нравится вам, – звучит как план, поэтому смело берите выходной, тем более что в профессиональном плане сегодня не ваш день, судя по звездам.

Близнецы

Близнецам сегодня как никогда потребуется достичь внутреннего равновесия – будет казаться, что все против вас: обстоятельства, друзья, коллеги и будто бы и вы сами. Гороскоп на сегодня рекомендует закрыться в безопасности дома, отключить телефон и отложить решение важных дел на четверг, который обещает быть для вас бодрым.

Рак

Ракам гороскоп на сегодня советует отказаться от решения затянувшихся конфликтов и материальных вопросов. Однако в среду отличный день, чтобы насладиться обществом семьи или друзей. "Среда – маленькая пятница" именно ваш девиз на этой неделе, так что попробуйте собрать вокруг себя близких и зарядиться энергией их любви для будущих мартовских свершений.

Лев

"О дивный новый день!" – скорее всего, именно это будут думать Львы в течение всего дня. В среду, вероятнее всего, вы почувствуете невероятное воодушевление и прилив сил, поэтому не теряйте время зря и приступайте к делам, которые давно ждали вашего решения. Однако к вечеру постарайтесь вернуться домой и провести время с близкими – гороскоп на сегодня не обещает Львам ничего хорошего во второй половине дня, поэтому лучше перестраховаться и побыть в безопасном месте.

Дева

Девы особенно ранимы сегодня – любое неаккуратно сказанное в вашу сторону слово может надолго выбить из колеи. Постарайтесь избегать конфликтов и не лезть на рожон – берегите свои нервы. Зато вот в работе, вероятнее всего, вы почувствуете небывалое вдохновение, так что советуем воспользоваться, да и гороскоп обещает, что усилия не останутся незамеченными.

Весы

В среду лучше постараться избегать шумных компаний, спонтанных вечеринок и незнакомцев – ничего из этого не сулит вам удачи. Зато в профессиональном плане есть шанс получить такое долгожданное признание от босса. Терпение и труд все перетрут – пожалуй, ваш девиз на среду. Будьте бдительный в сердечных делах, возможно, стоит прислушаться к просьбам второй половины и дать отдых друг от друга, поверьте, это только сплотит вас.

Скорпион

Уставшим от стресса Скорпионам лучше всего уже дать себе отдых и позаботиться о здоровье. Не пускайтесь в новые авантюры, пока старые дела еще просят вашей энергии. Гороскоп на сегодня советует прислушаться к внутреннему Я и залечь на дно на пару дней, чтобы не спеша решить все, что накопилось, и набраться сил для нового рывка в неизвестность. Возможно, с усталостью помогут справиться близкие – пригласите их на ужин и поговорите по душам.

Стрелец

Гороскоп на сегодня советует вам посвятить больше времени себе – заняться саморазвитием, приобрести билет на выставку или прослушать обучающий курс. Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу и не обращать внимания на тех, кто лезет с непрошеными советами. В среду у Стрельцов предвидится отличный день, лучше провести его за неторопливыми и спокойными занятиями, чтобы набраться сил перед грядущими встрясками.

Козерог

Козероги сегодня настроены крайне решительно на преодоление жизненных препятствий. Именно среда на этой неделе – отличный день, чтобы настойчиво попросить прибавки к жалованию или принять окончательное решение по важному бизнес-вопросу. Будьте настойчивы, и у вас все получится!

Водолей

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало – пожалуй, лучшее определение сегодняшнего дня для Водолеев. Скорее всего, вас ждет частая смена настроения и чувство неуверенности в себе. Однако не переживайте, это скоро закончится, и вы почувствуете небывалый прилив энергии ближе к концу дня. Поэтому лучше расслабиться и не метаться в поисках вдохновения – терпение ваш единственный союзник на сегодня.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит гнушаться работы руками – возможно, именно в среду будет отличной идеей начать ремонт или хотя бы провести генеральную уборку. Гороскоп на сегодня советует не распыляться на все подряд, а посвятить больше времени дому и семье. Постарайтесь избегать длительных поездок и не вступайте в конфликты с незнакомцами – это может привести к поражению.