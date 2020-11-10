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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года

Фото:Sarayut Thaneerat/legion-media.ru
Скорпионы сегодня прекрасно руководят людьми, впрочем, как и обычно, у Козерогов – день странных встреч, а Львы уже устали и ждут выходных. Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, рекомендует брать от жизни то, что она дает, и просить добавки.
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Овен

У Овнов среда обещает быть вполне спокойной и размеренной, в этот день не предвидится больших потрясений и перемен. Планы, которые вы наметили, лучше сдвинуть на утро. Возможно, вечером Овнам могут помешать осуществить задуманное. Вторая половина дня подойдет для занятий здоровьем и заботы о себе: сходите в бассейн или побегайте в парке, отправьтесь на массаж, в салон красоты – одним словом, побалуйте себя.

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Телец

Тельцы сегодня могут быть эмоционально нестабильными. Вероятно, вас тяготит нечто такое, на что вы уже никак не можете повлиять. Такие ситуации сами по себе вгоняют в стресс, но придется просто запастись терпением, ведь вы сделали все возможное. Вечер оставьте для отдыха с семьей – близкие дадут вам тот необходимый заряд энергии и любви.

Близнецы

Близнецам в эту среду лучше не проявлять инициативу. Попробуйте провести день максимально незаметно – например, поехать за город – погуляйте по лесу, подышите свежим воздухом и подумайте о том, что вы хотите от жизни. Вторая половина среды подойдет для работы, вечером вы почувствуете максимальный уровень вдохновения. Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, советует Близнецам не отдаляться от природы.

Рак

Раки готовы к новому жизненному этапу, однако придется подождать. Вам стоит внимательнее относиться к потребностям тех, кто с вами добр и внимателен. Откажитесь от надменного взгляда, умерьте свой пыл и откройтесь для того, чтобы поделиться теплом. Поверьте, очень скоро к вам это вернется в многократном объеме. Вечером в среду Ракам стоит провести время с родными или друзьями – кажется, по вам соскучились.

Лев

Уставшие Львы с нетерпением ждут выходных, чтобы после утомительно долгой недели залечь дома под одеялом и просмотреть любимые сериалы. Среда, скорее всего, будет наполнена суетой, в основном рабочей. Лучше постараться с самого начала выполнять свои обязанности хорошо, чтобы не переделывать – да, вы устали, но надо, надо. Вторая половина дня у Львов будет радостной, если вы не передумаете насчет одного важного дела.

Дева

Девам сегодня сопутствует успех в области переговоров. Среда прекрасно подойдет для того, чтобы поставить новые задачи и подвести итоги осени – да-да, в середине ноября. Долго мечтать Девам не стоит, лучше всего сосредоточиться на делах насущных. Попробуйте сегодня весь день избегать вмешательства в чужие дела, так как есть вероятность напортачить. Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, советует держать нос по ветру.

Весы

Весам в эту среду нужно действовать по обстоятельствам: четко, быстро, осознанно. Удача сегодня играет за другую команду, но у вас есть шанс ее опередить, если будете реагировать максимально оперативно. В работе вас ждет небольшой прорыв – он будет, скорее, персональным, но все равно приятно. Утро Весам стоит посвятить получению новых знаний.

Скорпион

Скорпионы сегодня – лучшие руководители. Вы собраны, ловите все на лету, остры на язык и не готовы уступать противнику в споре. Однако не стоит забывать, что у вас есть помощники и верные соратники, которые всегда на вашей стороне, постарайтесь не задеть их резким словом. Вечер среду у Скорпионов будет более спокойной, вам стоит набраться сил и хорошенько отдохнуть.

Стрельцы

Для Стрельцов среда начнется с яркой новости. Правда, пока неясно, будет ли она радостной или печальной. Впрочем, это больше зависит от того, как вы сами воспримите слова, которые прозвучат с утра. При этом помните, что нет ничего, с чем бы вы не справились. Вечером Стрельцам придется собрать волю в кулак и постоять за себя на рабочем поле. Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, советует не отказываться от мечты.

Козерог

Козерогам сегодня везет на неоднозначные встречи и деловые знакомства. До вечера люди будут внимательны к вашим желаниям и потребностям, а значит, нужно этим пользоваться. Злоупотреблять властью все же не стоит, важно рассудительно подходить к обещаниям, иначе Козероги могут подвести коллег – это потащит за собой ряд неприятных штрафов и наказаний.

Водолей

Водолеи сегодня, несмотря бодры, веселы и полны сил. Постарайтесь не планировать на среду слишком много, иначе можете подвести людей из-за внезапно навалившейся послеобеденной лени. Также стоит избегать конфликтных ситуаций, если они связаны с деньгами. Вторую половину дня Водолеям лучше всего посвятить только себе, откажитесь от дополнительной работы, перенесите встречи и проведите время с пользой.

Рыбы

Рыбам сегодня захочется везде успеть, однако нынешняя среда явно не ваш день. Скорее всего, утром все будет валиться из рук, поэтому не скушайте судьбу, трезво оцените силы. Вероятно, Рыбам стоит остаться в стороне от мирских забот и немного повитать в облаках. Вечер обещает быть спокойным, если вы решите остаться с любимым человеком. Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, рекомендует расслабиться и не переживать по пустякам.

Автор: 10 ноября 2020, 22:59

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